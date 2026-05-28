Бесплатный автобус давно стал транспортом прежде всего для сотрудников ТРЦ: расписание подстроено под рабочие смены. «Опоздали на работу, автобус не приехал», — рассказала одна из них в чате «Зеленоград.ру». По её словам, в администрации «Зеленопарка» отмену объяснили нехваткой водителей: прежних уволили, новых пока не наняли. Другим говорили иное: что маршрут не работает из-за смены управляющей компании, которой нужно переоформить документы, а после этого автобусы вернутся.



Какая из версий ближе к реальности — неясно. Самое важное — непонятно, когда движение автобусов восстановят. Оперативно связаться с администрацией «Зеленопарка» не удалось.



На сайте ТЦ в разделе «Как добраться» по-прежнему указаны два бесплатных маршрута: от станции Крюково — каждые 15 минут с 8:00 до 21:20, от Голубого — каждые полчаса с 8:30 до 22:30. В официальных сообществах ТРЦ в соцсетях об отмене или приостановке маршрута не сообщалось. Указанный на сайте номер телефона на момент публикации недоступен.