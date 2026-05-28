Бесплатные автобусы «Зеленопарка» перестали ходить без предупреждения 28.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Бесплатные автобусы между станцией Крюково и ТЦ не ходят уже около недели. Читатели «Зеленоград.ру» сообщают, что из-за отмены опаздывают на работу. Об отмене ТРЦ официально не объявлял: на сайте по-прежнему висит расписание. Читателям, столкнувшимся с отменой, в администрации называли разные причины — от нехватки водителей до смены управляющей компании.

Бесплатный автобус давно стал транспортом прежде всего для сотрудников ТРЦ: расписание подстроено под рабочие смены. «Опоздали на работу, автобус не приехал», — рассказала одна из них в чате «Зеленоград.ру». По её словам, в администрации «Зеленопарка» отмену объяснили нехваткой водителей: прежних уволили, новых пока не наняли. Другим говорили иное: что маршрут не работает из-за смены управляющей компании, которой нужно переоформить документы, а после этого автобусы вернутся.

Какая из версий ближе к реальности — неясно. Самое важное — непонятно, когда движение автобусов восстановят. Оперативно связаться с администрацией «Зеленопарка» не удалось.

На сайте ТЦ в разделе «Как добраться» по-прежнему указаны два бесплатных маршрута: от станции Крюково — каждые 15 минут с 8:00 до 21:20, от Голубого — каждые полчаса с 8:30 до 22:30. В официальных сообществах ТРЦ в соцсетях об отмене или приостановке маршрута не сообщалось. Указанный на сайте номер телефона на момент публикации недоступен.

Как сокращали раньше

«Зеленопарк» сокращает бесплатные автобусы уже не в первый раз. В сентябре 2024 года прежние маршруты из Крюково и Голубого отменили совсем, оставив только урезанный маршрут от остановки «Берёзка» раз в час. Затем, с 1 июня 2025-го, маршрут перенесли к станции Крюково, но с резко сокращённым графиком — только утром и вечером, по сути для тех, кто едет в ТРЦ на работу и обратно. В марте 2026-го до пяти рейсов в день сократилось количество автобусов «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен»), который стоит рядом с «Зеленопарком».

Как теперь добраться без машины

Из общественного транспорта до «Зеленопарка» можно доехать на подмосковной маршрутке 1297К. Она ходит с интервалом 20 минут из Голубого через Андреевку, по улице Логвиненко и Новокрюковской улице. Заезжает к станции Крюково, а затем идет по Панфиловскому проспекту и дальше — на Ленинградское шоссе.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит официальный запрос в администрацию Солнечногорского округа и в ТЦ, чтобы выяснить дальнейшую судьбу автобуса.

