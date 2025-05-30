С 1 июня изменится расписание движения автобуса по маршруту «Крюково — Зеленопарк». Будет по четыре рейса утром и вечером: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 21:30, 22:00, 22:30, 23:15. Раньше автобус ходил в течение всего дня.

Посадка на автобусы без изменений: на станции Крюково на остановке 7В под мостом ближе к вокзалу. Посадка/высадка у «Зеленопарка» у входов B, F, Декатлона, а после закрытия всего ТЦ — у «Ашана».

Остановки по городу также без изменений: Крюково — Панфиловский проспект — Октябрьская — 12-й микрорайон — Березовая аллея — Дом мебели — 1-й торговый центр — Кинотеатр «Электрон» — Магазин «Детский мир» — Магазин «Океан» — Дом быта — Магазин «Товары для дома» — Спортивная школа — Московский проспек — «Зеленопарк».

Также продолжает работать платный маршрут 1297К «Голубое — Крюково — Зеленопарк».