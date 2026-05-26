После генной терапии развитие болезни удалось остановить, но Вере нужна постоянная домашняя и профессиональная реабилитация, чтобы укрепить мышцы спины и ног, улучшить координацию и баланс, сделать шаги увереннее и устойчивее. Годовой курс реабилитации Веры стоит 750 тысяч рублей — теперь нужная сумма собрана.

Средства собирали через благотворительный детский забег на 500 метров и пожертвования взрослых участников. Компания Skinosophy удвоила сумму сбора от детского забега.

«Я благодарен всем участникам детского забега и отдельно — тем, кто участвовал в благотворительности. Очень тронут тем, сколько тепла и искреннего участия вы вкладываете в это мероприятие, ваши усилия действительно меняют жизни к лучшему», — сказал Денис Мурашов, директор забега и попечитель фонда «Важные люди».