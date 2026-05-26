Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки 26.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Перед началом забега фонду «Важные люди» вручили символический чек. Деньги пойдут на годовой курс реабилитации Веры Корчковой — подопечной фонда со спинальной мышечной атрофией.

После генной терапии развитие болезни удалось остановить, но Вере нужна постоянная домашняя и профессиональная реабилитация, чтобы укрепить мышцы спины и ног, улучшить координацию и баланс, сделать шаги увереннее и устойчивее. Годовой курс реабилитации Веры стоит 750 тысяч рублей — теперь нужная сумма собрана.

Средства собирали через благотворительный детский забег на 500 метров и пожертвования взрослых участников. Компания Skinosophy удвоила сумму сбора от детского забега.

«Я благодарен всем участникам детского забега и отдельно — тем, кто участвовал в благотворительности. Очень тронут тем, сколько тепла и искреннего участия вы вкладываете в это мероприятие, ваши усилия действительно меняют жизни к лучшему», — сказал Денис Мурашов, директор забега и попечитель фонда «Важные люди».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, бег, партнерский материал
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня Новости
Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах Новости
Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки Новости
Школа плюс деньги: за что родителей заставляют платить Новости
Каникулы в городе — обзор афиши «Ведогонь-театра» на июнь Новости
Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения Новости
Летняя школа IQ007: программа смен на июнь-июль 2026 Новости
Стендап у открытого микрофона — пивница «Синий гном» приглашает выступить 27 мая Новости
День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями Новости
Участковых врачей вернут в московские поликлиники Новости
В комплексе «Элма-Алабушево» открыта аренда новых производственно-складских помещений Реклама
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру