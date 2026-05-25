Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона 25.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В программе воскресного забега были дистанции 10 километров, 21,1 километра и детский забег на 500 метров.

Для Зеленограда это был не только спортивный старт, но и большое городское событие: маршрут прошёл по центру, парку и аллеям, а зрители и волонтёры поддерживали участников вдоль трассы.

Главным спортивным результатом стал рекорд трассы на полумарафонской дистанции. Его установил Ринас Ахмадеев из Казани, пробежав полумарафон за 1:03:04. Прежний рекорд держался 22 года.

Отдельно отметим лучших зеленоградских участников:

на 21,1 километра лучшие результаты показали Владимир Кузнецов (1:18:02) и Елена Сараева (1:29:47)

на 10 километров — Евгений Лосев (34:31) и Кристина Морару (39:10).

Следующим беговым событием команды Zelrun станет эстафета «Юность», которая запланирована на 1 августа.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, бег, партнерский материал
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
Статистика преступности в Зеленограде снова резко изменилась — теперь в лучшую сторону Новости
Автобусы 25, 28 и 32 больше не останавливаются возле 22-го микрорайона Новости
Понтон на городском пруду начали использовать как качели Новости
Изменения для водителей и пассажиров автобусов 23 и 24 мая — во время Зеленоградского полумарафона Новости
Семейный фестиваль «Гаражка» — 31 мая на территории ресторана Nikol’sky гостей ждет культурный, активный, веселый и умный досуг Новости
На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок Новости
Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта Новости
На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове Новости
Праздники двора пройдут с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
Большую анимационную программу для детей и подростков обещают на праздниках двора с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
У огарей на Дунькином пруду появились утята Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру