В программе воскресного забега были дистанции 10 километров, 21,1 километра и детский забег на 500 метров.

Для Зеленограда это был не только спортивный старт, но и большое городское событие: маршрут прошёл по центру, парку и аллеям, а зрители и волонтёры поддерживали участников вдоль трассы.

Главным спортивным результатом стал рекорд трассы на полумарафонской дистанции. Его установил Ринас Ахмадеев из Казани, пробежав полумарафон за 1:03:04. Прежний рекорд держался 22 года.

Отдельно отметим лучших зеленоградских участников:

на 21,1 километра лучшие результаты показали Владимир Кузнецов (1:18:02) и Елена Сараева (1:29:47)