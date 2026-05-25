Посмотреть игру с мощным погружением можно в ресторанах, клубах и пабах, а также в кинотеатре. Финал футбольной гонки 2025/2026 начнется в субботу, 30 мая, в 19:00 по московскому времени.

Кульминация европейского клубного сезона — событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. В финале сезона встретятся французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».

Редакция «Зеленоград.ру» обзвонила городские бары, клубы и рестораны, чтобы выяснить, где финал действительно будут показывать и нужно ли заранее бронировать места. В список также добавили кинотеатр — для тех, кто хочет смотреть матч как большой футбольный фильм.