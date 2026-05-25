Посмотреть игру с мощным погружением можно в ресторанах, клубах и пабах, а также в кинотеатре. Финал футбольной гонки 2025/2026 начнется в субботу, 30 мая, в 19:00 по московскому времени.
Кульминация европейского клубного сезона — событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. В финале сезона встретятся французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».
Редакция «Зеленоград.ру» обзвонила городские бары, клубы и рестораны, чтобы выяснить, где финал действительно будут показывать и нужно ли заранее бронировать места. В список также добавили кинотеатр — для тех, кто хочет смотреть матч как большой футбольный фильм.
Старый город
- Ресторан «Колбасофф»
— в ресторане есть 12 телевизоров, будет работать нужное количество для удобного просмотра гостей в зависимости от посадки
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-495-210-1-210
- Паб Try Pub
— трансляция на восьми экранах
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-905-555-56-34
Новый город
- Крафт-бар «68 Пауза»
— трансляция на двух экранах
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-965-430-06-62
- Бильярдный клуб «Штос»
— трансляция на двух телевизорах и одном большом проекторе
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-499-729?91-29 (можно сразу занять и бильярдные столы)
- Кальян-бар МСК Lounge
— трансляция на трех телевизорах и проекторе на весь зал
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-495-997-52-55
- Крафтовый бар «Хмель & Кофе»
— трансляция на телевизоре и большом проекторе
— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-925-176-62-52
Как рассказали «Зеленоград.ру» администраторы локальных заведений, зрители трансляции собираются за полчаса-час до начала, но можно приходить раньше или позже — главное позвонить и занять столик. На всех этих площадках трансляция будет с картинкой и звуком. Заведения предназначены для взрослых гостей.
Рядом с Зеленоградом
- Ресторан «Хмельной кабан»
— бронь столиков по телефону: 8-999-003-12-02, подробности — https://t.me/zelenogradru/45263
- Кинотеатр «Синема парк»
По-настоящему большой экран, трансляция на котором начнется в субботу в 18:45.
Предварительная продолжительность — 3,5 часа (значит, покажут весь матч с запасом по таймингу).
Возрастное ограничение — 18+.
Стоимость билетов — 900 рублей, продают здесь — https://kinoteatr.ru/film/liga-chempionov-uefa-20252026-final/?cinema_prio=37&date=2026-05-30