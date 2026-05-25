Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков 25.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Посмотреть игру с мощным погружением можно в ресторанах, клубах и пабах, а также в кинотеатре. Финал футбольной гонки 2025/2026 начнется в субботу, 30 мая, в 19:00 по московскому времени.

Кульминация европейского клубного сезона — событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. В финале сезона встретятся французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».

Редакция «Зеленоград.ру» обзвонила городские бары, клубы и рестораны, чтобы выяснить, где финал действительно будут показывать и нужно ли заранее бронировать места. В список также добавили кинотеатр — для тех, кто хочет смотреть матч как большой футбольный фильм.

Старый город

  • Ресторан «Колбасофф»

— в ресторане есть 12 телевизоров, будет работать нужное количество для удобного просмотра гостей в зависимости от посадки

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-495-210-1-210

  • Паб Try Pub

— трансляция на восьми экранах

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-905-555-56-34


Новый город

  • Крафт-бар «68 Пауза»

— трансляция на двух экранах

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-965-430-06-62

  • Бильярдный клуб «Штос»

корпус 1650

— трансляция на двух телевизорах и одном большом проекторе

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-499-729?91-29 (можно сразу занять и бильярдные столы)

  • Кальян-бар МСК Lounge

корпус 2309А, ТЦ «Столица»

— трансляция на трех телевизорах и проекторе на весь зал

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-495-997-52-55

  • Крафтовый бар «Хмель & Кофе»

улица Новокрюковская, дом 7

— трансляция на телевизоре и большом проекторе

— столики пока есть, бесплатная бронь по телефону: 8-925-176-62-52

Как рассказали «Зеленоград.ру» администраторы локальных заведений, зрители трансляции собираются за полчаса-час до начала, но можно приходить раньше или позже — главное позвонить и занять столик. На всех этих площадках трансляция будет с картинкой и звуком. Заведения предназначены для взрослых гостей.


Рядом с Зеленоградом

  • Ресторан «Хмельной кабан»

деревня Лыткино, 26/О

— бронь столиков по телефону: 8-999-003-12-02, подробности — https://t.me/zelenogradru/45263

  • Кинотеатр «Синема парк»

ТЦ Зеленопарк

По-настоящему большой экран, трансляция на котором начнется в субботу в 18:45.

Предварительная продолжительность — 3,5 часа (значит, покажут весь матч с запасом по таймингу).

Возрастное ограничение — 18+.

Стоимость билетов — 900 рублей, продают здесь — https://kinoteatr.ru/film/liga-chempionov-uefa-20252026-final/?cinema_prio=37&date=2026-05-30

