По замыслу городской администрации, понтоны у городского пруда должны выполнять вполне спокойные функции: один — быть смотровой площадкой рядом с вышкой спасателей, второй — использоваться для спасательных лодок. Но люди решили иначе.

Это знакомая городская история. Например, на детских площадках ставят декоративные и довольно хрупкие скульптуры животных из искусственной травы, а потом удивляются, что дети используют их не как украшение, а как часть площадки — для игры. С понтоном логика похожая: если объект в публичном месте можно использовать как аттракцион, кто-нибудь обязательно попробует это сделать.

Похожий понтонный пирс построили на Школьном озере — прежде всего для крещенских купаний. Там основная площадка открыта, а проход к купели и сходням в воду закрыт запертыми калитками. То есть для таких конструкций можно заранее разделять свободный доступ и зоны, куда без присмотра лучше не пускать.

Пока непонятно, есть ли у понтона на городском пруду правила пользования и кто отвечает за объект до начала пляжного сезона, который начнётся 1 июня.

Летом на пляже должны появиться спасатели. Тогда, возможно, станет понятнее, как новые понтоны будут жить не на бумаге, а в реальности.