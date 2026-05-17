«С утра у школы 719 жужжат, пыль летит» на дома", — делятся в районном чате. — «У меня дети вчера думали, пожар начался». «Кто-то и вызвал пожарных. Два расчета прибыли, три скорые и один полицейский наряд».
Судя по количеству пыли и звуку, работает пескоструйная установка, говорят местные жители — у школы стоят компрессор и пескоструй.
С шума и пыли начинались все капремонты и в других школах в прошлом и позапрошлом годах: в 11, 12, 14 и 15 микрорайонах. На стройплощадках не применяли элементарных мер защиты вроде пылезащитной сетки на фасаде или рукавов для сброса мусора с высоты.
Такая отвратительная организация работ — не новость с самого начала программы капитального ремонта социальных объектов. До ближайших домов — несколько десятков метров, но работы идут так, будто вокруг чистое поле.
Пыль поднимается в воздух и оседает по всей округе, ей вынуждены дышать взрослые и дети. Это не просто неудобство — строительная пыль, образующаяся при демонтаже, содержит мелкие частицы бетона, цемента, штукатурки и краски. В неё входят канцерогенная кварцевая пыль (может вызывать силикоз), цементная щёлочь (раздражает слизистые) и остатки старых покрытий с тяжёлыми соединениями или растворителями. Особенно опасны мелкие частицы (PM2.5), которые проникают глубоко в лёгкие и повышают риск хронических заболеваний, аллергий и онкологии.
В прошлые годы ситуация изменилась после массовых жалоб жителей, публикаций «Зеленоград.ру»: по всему периметру устанавливали пылезащитную сетку, вводили определенные часы для пыльных работ — когда нет ветра и с обязательным предварительным смачиванием зон демонтажа, сообщали о принятых мерах в департаменте капремонта.
Сейчас редакция «Зеленоград.ру» также направит запросы по проблеме — вернемся с ответом (и, будем надеяться, реальными действиями строителей по защите воздуха от пыли).
Самостоятельно сообщить о нарушении и потребовать соблюдения элементарных правил строительства в городской застройке, можно так:
— в ОАТИ (следит за содержанием стройплощадок): электронная приемная: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=21519090
— в строительный надзор: электронная приемная:
https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=19343090
— в префектуру: http://zelao.mos.ru/question
— в департамент капремонта: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=19966090
— в департамент образования: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=32175090