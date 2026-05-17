Пыль поднимается в воздух и оседает по всей округе, ей вынуждены дышать взрослые и дети. Это не просто неудобство — строительная пыль, образующаяся при демонтаже, содержит мелкие частицы бетона, цемента, штукатурки и краски. В неё входят канцерогенная кварцевая пыль (может вызывать силикоз), цементная щёлочь (раздражает слизистые) и остатки старых покрытий с тяжёлыми соединениями или растворителями. Особенно опасны мелкие частицы (PM2.5), которые проникают глубоко в лёгкие и повышают риск хронических заболеваний, аллергий и онкологии.

В прошлые годы ситуация изменилась после массовых жалоб жителей, публикаций «Зеленоград.ру»: по всему периметру устанавливали пылезащитную сетку, вводили определенные часы для пыльных работ — когда нет ветра и с обязательным предварительным смачиванием зон демонтажа, сообщали о принятых мерах в департаменте капремонта.

Сейчас редакция «Зеленоград.ру» также направит запросы по проблеме — вернемся с ответом (и, будем надеяться, реальными действиями строителей по защите воздуха от пыли).

Самостоятельно сообщить о нарушении и потребовать соблюдения элементарных правил строительства в городской застройке, можно так:

— в ОАТИ (следит за содержанием стройплощадок): электронная приемная: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=21519090

— в строительный надзор: электронная приемная:

https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=19343090

— в префектуру: http://zelao.mos.ru/question

— в департамент капремонта: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=19966090

— в департамент образования: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=32175090