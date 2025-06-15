«Соседи, а куда бы по поводу ремонта школы пожаловаться? И в выходные, и в праздники с самого утра — шум, вонь и пыль», — пишут жители 14 и 15-го микрорайонов.

Капитальный ремонт идёт в корпусах 1464 (школа №1151) и 1556 (школа №1194). До ближайших домов — несколько десятков метров, но работы идут так, будто вокруг — чистое поле. Нет фасадной сетки, нет рукавов для строительного мусора — пыль поднимается в воздух и оседает по всей округе, ей вынуждены дышать взрослые и дети.

Такая отвратительная организация работ — не новость. С самого начала программы капитального ремонта социальных объектов — сначала поликлиник, а теперь школ — практически каждый объект шумел, вонял, пылил. При этом — без всякой необходимости, а просто из-за халатности, плохой организации работы и отсутствия контроля.

Похоже, это уже фирменный стиль московского стройкомплекса — прежде чем сделать горожанам что-то хорошее, надо хорошенько попортить им жизнь. Тут самое время вмешаться зеленоградской администрации — ведь префект и главы управ должны отлично знать об этих проблемах.

Однако горожане не могут ждать милостей от чиновников — их задача потребовать у них соблюдения элементарных правил строительства в плотной городской застройке. Для этого пишите в ОАТИ (следит за содержанием стройплощадок) и в префектуру (следит за всем в городе).