Капитальный ремонт двух зеленоградских школ — в корпусах 1128 и 1469 — предполагает практически полный демонтаж здания. Именно этим сейчас и занимаются рабочие, выкидывая при этом строительный мусор прямо из окон на землю, без защитных сеток и мусоросброса.
«Пылевая взвесь висит в воздухе, её прямо глазами видно, — рассказал в чате района местный житель. — А на подоконниках, обращённых в сторону школы, за пару дней образуется натуральная песочница». При этом его дом расположен ещё относительно далеко, а два других вообще вплотную примыкают к территории школы.
Такой же подход в организации работ демонстрировали и при ремонте поликлиник в 15 и 20-м микрорайонах. Мусоросброс в 15-м появился только после публикации «Зеленоград.ру», а разлет пыли по всему 20-му объяснили ветром и тоже приказали устранить имеющиеся замечания.
Попросили префектуру и департамент образования тоже помочь навести здесь порядок.