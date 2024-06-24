Над ремонтируемыми школами клубится бетонная пыль, оседая на подоконниках окрестных домов 24.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт двух зеленоградских школ — в корпусах 1128 и 1469 — предполагает практически полный демонтаж здания. Именно этим сейчас и занимаются рабочие, выкидывая при этом строительный мусор прямо из окон на землю, без защитных сеток и мусоросброса.

«Пылевая взвесь висит в воздухе, её прямо глазами видно, — рассказал в чате района местный житель. — А на подоконниках, обращённых в сторону школы, за пару дней образуется натуральная песочница». При этом его дом расположен ещё относительно далеко, а два других вообще вплотную примыкают к территории школы.

Такой же подход в организации работ демонстрировали и при ремонте поликлиник в 15 и 20-м микрорайонах. Мусоросброс в 15-м появился только после публикации «Зеленоград.ру», а разлет пыли по всему 20-му объяснили ветром и тоже приказали устранить имеющиеся замечания.

Попросили префектуру и департамент образования тоже помочь навести здесь порядок.

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Метки:
школы, сюжет: капремонт школ
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