Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года 13.05.2024 ZELENOGRAD.RU

На стенах школы 853 (корпусе 1128) директор предложил ученикам написать пожелания строителям. В школе 1151 (корпус 1469 ) ученики написали, какой они видят обновленную школу для «капсулы времени».

Возле закрывающихся школ спустили государственные флаги. Из школ перевезли всю мебель и оборудование. Времени на ремонт 16 месяцев — здания должны открыться после него 1 сентября 2025 года.

Во время ремонта дети будут учиться в других зданиях, как обещают «в обычном режиме» — классы остаются в том же составе со своими классными руководителями.

Впрочем, негативные последствия уже есть — косвенно с грядущим капитальным ремонтом в корпусе 1128 связывают закрытие «глазного» детского сада в корпусе 1127. По информации родителей — его как раз перепрофилируют под начальные классы, чтобы перевести туда школьников на время ремонта.

Ремонт с отселением учеников предстоит и другим зеленоградским школам. В следующие годы в Москве планируют обновлять по сто школьных зданий ежегодно. Судя по перечню работ, это будет похоже на идущую сейчас программу реконструкции поликлиник — от здания оставят несущие конструкции, остальное переделают. Работы включают ремонт фасада и кровли, замену окон, инженерных коммуникаций, внутреннюю отделку, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте образования.

Привычные классы в школах заменят на универсальные и специализированные кабинеты, а также создадут лабораторно-исследовательские комплексы для междисциплинарных исследований. В зданиях сделают единый дизайн и единую навигацию. Для увеличения функциональности пространства задействуют подиумные конструкции и эксплуатируемые подоконники, чтобы можно было комфортно заниматься и отдыхать. На первом этаже вместо привычной входной группы сделают вестибюль с зоной ожидания для родителей.

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Метки:
микрорайон 14, микрорайон 11, школы, школа 853, школа 1151
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