Горожане задыхаются от строительной пыли — в их дворах капитально ремонтируют здания школ. Принимаемые меры не помогают 30.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Каждый день дышим бетонной пылью — она летит прямо в квартиры, на стройке нет защитных сеток, приходится держать окна закрытыми», — сообщают жители 12-го микрорайона уже в течение трёх недель.

Рядом с их домами идёт капитальный ремонт здания школы 1353 (корпус 1214): фактически от прежнего здания оставляют остов — остальное демонтируют.

Это не просто неудобство — строительная пыль, образующаяся при демонтаже, содержит мелкие частицы бетона, цемента, штукатурки и краски. В неё входят канцерогенная кварцевая пыль (может вызывать силикоз), цементная щёлочь (раздражает слизистые) и остатки старых покрытий с тяжёлыми соединениями или растворителями. Особенно опасны мелкие частицы (PM2.5), которые проникают глубоко в лёгкие и повышают риск хронических заболеваний, аллергий и онкологии.

Последствия уже есть: «У меня родители в возрасте — их постоянно стал беспокоить кашель и першение в горле», — написал в редакцию «Зеленоград.ру» местный житель.

На стройплощадке в 12-м микрорайоне не применяют даже элементарных мер защиты вроде пылезащитной сетки на фасаде. При этом проблема прекрасно известна и заказчику, и подрядчику, и префектуре, и надзорным ведомствам. Выбросы пыли при капитальных ремонтах происходят на таких объектах не первый год: сначала в поликлиниках, теперь в школах. Сетки на фасаде и рукава мусоросбросов появляются только после освещения ситуации — как правило, после наших публикаций — при этом нарушения правил организации работ чиновники признают.

Почему соблюдение правил каждый раз требует публичного пинка — совершенно непонятно.

Но всё ещё хуже — пылезащитная сетка и мусоросбросы не помогают. На видео корреспондента «Зеленоград.ру» из 14-го микрорайона, где после нашей публикации повесили сетку, хорошо видно, что рабочие частично сняли сетку и продолжают сбрасывать мусор, отравляя пылью жителей соседних домов.

Кроме сеток существуют и другие способы контроля пыли: строителям следует активно смачивать рабочие зоны и мусор, использовать инструменты с пылеотводом, хранить и вывозить мусор в мешках и закрытых контейнерах, а не насыпью, ограничить работу в ветреную погоду. Это поможет снизить выбросы пыли за пределы стройки и защитить горожан.

Жителям же следует обращаться в ОАТИ (контроль за стройплощадками), в прокуратуру, в префектуру.

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