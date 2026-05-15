Американский триллер про пару, которая приезжает в дом у живописного озера на выходные, чтобы поправить отношения, но оказывается в большой опасности. Сеансы есть везде — в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
«Дьявол носит Prada 2» (18+)
В продолжении культового фильма редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Показы в Панфиловском и Отраде
Новые ужасы из Южной Кореи про непостижимую разумом силу, обитающую в квартире неполной семьи. Сеансы в Панфиловском и Отраде
Только в Зеленопарке покажут еще три киноновинки:
Российский триллер про пассажиров рейса Пермь-Анталья, которые оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта, покажут дважды в день
Предпоказ американского хоррора про любовное желание, которое неожиданно исполняет загадочный артефакт, обрекая загадавшего на опасную привязанность, состоится в воскресенье, 17 мая, в 18:00
Зарубежный экшн-триллер про одинокую путешественницу, которая пытается пережить личное горе на экстремальном маршруте, но сталкивается с убийцей, покажут несколько раз в день. В фильме снялись Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады
Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в «Родителях Зеленограда»