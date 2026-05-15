На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU
«Опасные отношения» (18+)

Американский триллер про пару, которая приезжает в дом у живописного озера на выходные, чтобы поправить отношения, но оказывается в большой опасности. Сеансы есть везде — в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Дьявол носит Prada 2» (18+)

В продолжении культового фильма редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Показы в Панфиловском и Отраде

«Паранормальное явление. Сеул» (18+)

Новые ужасы из Южной Кореи про непостижимую разумом силу, обитающую в квартире неполной семьи. Сеансы в Панфиловском и Отраде

Только в Зеленопарке покажут еще три киноновинки:

«Аэропорт» (18+)

Российский триллер про пассажиров рейса Пермь-Анталья, которые оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта, покажут дважды в день

«Обсессия» (18+)

Предпоказ американского хоррора про любовное желание, которое неожиданно исполняет загадочный артефакт, обрекая загадавшего на опасную привязанность, состоится в воскресенье, 17 мая, в 18:00

«Бесы. Проект „Театр в кино“» (18+)

На большом экране вновь покажут спектакль «Бесы» по роману Достоевского — теперь в другом кинотеатре: в воскресенье, 17 мая, в 15:00. Подробнее мы рассказали здесь

В кинотеатре Отрады покажут еще одну киноновинку:

«Вершина» (16+)

Зарубежный экшн-триллер про одинокую путешественницу, которая пытается пережить личное горе на экстремальном маршруте, но сталкивается с убийцей, покажут несколько раз в день. В фильме снялись Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон.

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в «Родителях Зеленограда»

