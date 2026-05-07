Военная драма перенесет зрителя в 1942-й год: сибирский охотник
отправляется на фронт, чтобы спасти без вести пропавшего сына и обучить молодых
бойцов передовой сражаться.
Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Это хоррор про писателя, который приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну с участием ведьмы.
Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде: один-два сеанса в день.
Историю обиженного невестой романтика покажут в Панфиловском и Зеленопарке
Только в Панфиловском покажут еще одну новинку:
Американскую комедию про бывшего хоккеиста, который уходит из большого спорта в мир финансов и исследует загадки и факторы больших денег, покажут один раз в день в 22:10
В кинотеатре Отрады покажут две новинки, при этом расписание показов на субботу и воскресенье еще формируют:
В продолжении культового фильма редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. На момент публикации сеансы начинаются с понедельника
Российский триллер про невесту, которая срывается на поиски пропавшего брата в родную деревню и сталкивается с тайной, хранящейся в глубинах леса, покажут один раз в день в 22:30
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады