Снова три выходных: На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 07.05.2026 ZELENOGRAD.RU
«Отец» (16+)

Военная драма перенесет зрителя в 1942-й год: сибирский охотник
отправляется на фронт, чтобы спасти без вести пропавшего сына и обучить молодых
бойцов передовой сражаться.
Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Хокум» (18+)

Это хоррор про писателя, который приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну с участием ведьмы.
Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде: один-два сеанса в день.

«Холостяк в Италии» (18+)

Историю обиженного невестой романтика покажут в Панфиловском и Зеленопарке


Только в Панфиловском покажут еще одну новинку:

«Как стать миллиардером» (18+)

Американскую комедию про бывшего хоккеиста, который уходит из большого спорта в мир финансов и исследует загадки и факторы больших денег, покажут один раз в день в 22:10


В кинотеатре Отрады покажут две новинки, при этом расписание показов на субботу и воскресенье еще формируют:

«Дьявол носит Prada 2» (18+)

В продолжении культового фильма редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. На момент публикации сеансы начинаются с понедельника

«Шурале» (18+)

Российский триллер про невесту, которая срывается на поиски пропавшего брата в родную деревню и сталкивается с тайной, хранящейся в глубинах леса, покажут один раз в день в 22:30

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее. На этих выходных в кино будет много военных и исторических историй — как новинок, так и уже знакомых по анонсам.

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

