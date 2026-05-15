Мультфильм про леопардика и тигренка, которые отправляются в большое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они обретут новых друзей и столкнутся с испытаниями.
Российский анимационный фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
«Своя в доску» (6+)
В широком прокате — показ российской комедии про пари строгой учительницы физики с собственным сыном — если мама выигрывает на скейт-соревнованиях, парень остается в школе. Если нет — бросает учебу.
Кино покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Только в Зеленопарке покажут еще три детские новинки:
Новый выпуск коротких мультфильмов для самых маленьких. Кеша изобрел «супер-удалялку», «Хозяин кухни» помогает Майе спасти урожай яблок, а «Сказочный патруль» отправился в «Праздничное княжество». Также в выпуске — новые серии «Горошка и компании», «Цветняшек» и «Мини-мишек». Программу покажут один раз в день: в 11:00
Предпоказ мультфильма про приключение бродячего кота Скотти и домашней кошки по имени Тень состоится в субботу, 16 мая, в 13:00
Предпоказ киносказки состоится в субботу, 16 мая, в 15:00. Восьмилетний Ваня становится главным помощником гостей из прошлого — богатырей Ратибора и Федора — с важной миссией: не допустить воскрешение страшного колдуна в современном мегаполисе.
Только в Отраде покажут еще одну детскую новинку:
Маленькое лесное существо Олли и величественная птица Айви, которая охотится на него, волшебным образом меняются телами. Чтобы снова оказаться в своей шкуре, им придется объединить силы и вместе отправиться в приключение. Мультфильм покажут один раз в день, сеансы начинаются в диапазоне с 14:10 до 14:40
Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.
