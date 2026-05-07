«Вверх по волшебному дереву» (6+)

Почти Гарри Поттер, но добрее. Фэнтези из Великобритании про волшебное дерево, которое находит девочка из семьи, только переехавшей из города в деревню. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно всё — полеты на автобусе, дома из шоколада, а также зелья, исполняющие желания.

Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде