Снова три выходных: На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 07.05.2026 ZELENOGRAD.RU
«Вверх по волшебному дереву» (6+)

Почти Гарри Поттер, но добрее. Фэнтези из Великобритании про волшебное дерево, которое находит девочка из семьи, только переехавшей из города в деревню. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно всё — полеты на автобусе, дома из шоколада, а также зелья, исполняющие желания.
Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Несси. Чудище из Лохх-Несс» (6+)

Мультфильм про неунывающего юного морского змея, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами и решается отправиться в плавание на другой конец света, чтобы защитить свой маленький мир.
Покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

Только в Зеленопарке покажут еще две детские новинки:

«Пингвиненок Пороро. Приключения в мире сладостей» (6+)
Мультфильм, созданный в Южной Корее, расскажет про милого пингвиненка и его друзей, которые спасают Королевство десертов от поклонника исключительно горького шоколада, покажут один раз в день: в 12:30

«Своя в доску» (6+)
Предпоказ российской комедии про пари строгой учительницы физики с собственным сыном — если мама выигрывает на скейт-соревнованиях, парень остается в школе. Если нет — бросает учебу. Кино покажут в воскресенье (10 мая) в 15:00

Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

