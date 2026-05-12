«Зеленопарк» снова выставили на продажу. Для посетителей пока ничего не изменится 12.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Торгово-развлекательный центре в четвертый раз выставлен на торги: с первой попытки в 2022-м году цена упала с 9 до 7 млрд рублей. Торговый центр продолжает работать в штатном режиме — магазины на месте, соцсети активно ведутся.

Новый собственник может застроить земли вокруг «Зеленопарка» и, возможно, займётся наконец транспортной доступностью для людей без машины.

Что продаётся

В лот входит основная часть здания — 123 тысячи квадратных метров из 139 тысяч общей площади, права на товарные знаки, несколько земельных участков общей площадью более 37 гектаров и права аренды ещё 6,5 гектара.

«Ашан» в продажу не входит — он владеет своей частью площадей самостоятельно. Сейчас в «Зеленопарке» работают 119 магазинов, 23 ресторана и 16 развлекательных зон, заполняемость — более 86%.

Продает его компания «Сбербанк Капитал», которой «Зеленопарк» отошёл год назад в счёт долгов компании-застройщика. Тогда эксперты предполагали, что банк будет держать объект недолго и выставит его на продажу. Так и вышло.

Почему найти покупателя сложно

Эксперты рынка недвижимости неоднозначно оценивают перспективы сделки — об этом писали «Ведомости». Плюсы объекта очевидны: якорные федеральные арендаторы, крупнейшая парковка в регионе, около 32 гектаров свободной земли с потенциалом под склады, аутлет или офисы.

Главный минус формулируют осторожно: Зеленопарк расположен за городом и сильно зависит от автомобильного трафика. Для посетителей это звучит более понятно: добраться туда на автобуса или тем более пешком — задача со звездочкой.

В феврале 2026 года «Зеленопарк» сам провёл опрос о транспортной доступности и получил волну негатива. Около половины опрошенных добираются на личных автомобилях, часть призналась, что стали ездить реже из-за проблем с автобусами.

Пешеходный маршрут к торговому центру представляет собой настил из поддонов по грязи — читатели «Зеленоград.ру» сделали там нормальный маршрут с помощью искусственного интеллекта, но не в реальности

Что может измениться

Смена собственника сама по себе не означает закрытия магазинов — арендаторы работают по договорам, и 40% из них заключили их на срок больше трёх лет.

Наиболее реалистичным сценарием некоторые эксперты считают покупку с последующей перестройкой и изменением функционала: на 32 гектарах свободной земли вокруг ТРК можно построить склады, офисы или аутлет. Это потребует дополнительных вложений в несколько миллиардов рублей, но такой вариант аукционная документация прямо предусматривает.

