Торговый центр рядом с Зеленоградом сменил собственника — во второй половине мая владельцем большей части комплекса (за исключением «Ашана» и «Лемана Про») стало ООО «Сбербанк Капитал», которому объект перешёл в счёт долгов предыдущего владельца. Сбербанк изначально выступал кредитором «Зеленопарка», а полтора года назад добился взыскания с прежнего владельца 18 млрд рублей. За эту сумму его пытались продать изначально, потом несколько раз снижали цену, но всё безуспешно.

«Коммерсантъ» спросил экспертов по коммерческой недвижимости о дальнейшей судьбе ТЦ. Считается, что «Сбербанк Капитал» не планирует долгосрочно владеть «Зеленопарком» и рассчитывает на его продажу. Сейчас объект выставлен за 6,5 млрд рублей при годовой выручке 1,34 млрд рублей.

По одной из точек зрения, собственник будет минимально вкладываться в развитие и сосредоточится на получении текущей выручки в счёт погашения долга. Однако есть и противоположная позиция — возможны вложения в операционную эффективность центра, чтобы повысить его привлекательность и стоимость перед продажей.

Между тем рынок остаётся нестабильным: в первом квартале 2025 года посещаемость торговых центров в России снизилась на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно объём онлайн-торговли вырос на 36%.