Люди описывают длительное ожидание, переполненные автобусы и отсутствие предсказуемого расписания.

Основные претензии связаны с маршрутом 1297к. В комментариях повторяются оценки, что транспорт «ходит без расписания», «может не приехать», а ожидание иногда составляет 30-60 минут. Отдельно отмечают, что автобусы маленькие и приезжают уже битком набитые, из-за чего пассажиры не могут зайти в салон, особенно если ехать с детьми и колясками.



Отдельно жалуются жители Голубого: они пишут, что автобус набивается до Крюково, а по дороге в сторону «Зеленопарка» мест уже нет.



При этом на личных автомобилях до ТЦ добирается около половины опрошенных — остальные пользуются автобусом (38%), такси (6%) или ходят пешком. Некоторые участники отмечают, что стали реже ездить в «Зеленопарк» из-за транспортных проблем. Также отмечают необходимость восстановить удобный пешеходный маршрут — который сейчас представляет собой труднопроходимую тропу.