Первая: в официальной статистике с 2020 года не зафиксированы аварии с погибшими и ранеными на этом участке, а приоритет отдается именно аварийным местам.



Вторая: дорога, вдоль которой расположен многотысячный жилой комплекс, формально считается проходящей вне границ населённых пунктов, где интенсивность пешеходного потока «как правило, существенно ниже». Это и объясняет её низкий приоритет в глазах ведомства.



Отдельным аргументом в пользу отказа от строительства Минтранс называет автобусное сообщение, которое «позволяет жителям безопасно и комфортно перемещаться без необходимости идти вдоль проезжей части». Между тем жители говорят об обратном: автобусы ходят редко, в часы пик разрыв между рейсами достигает 40 минут — именно это вынуждает людей идти пешком по опасной обочине.

Теперь устройство тротуара рассмотрят при формировании плана работ на 2027-2028 годы.



Тротуар для своего ЖК «пробивает» местная жительница Ольга Лавренкова. Она также добивается благоустройства и в соседних местах: подала коллективное обращение на «Добродел» с просьбой сделать тротуар на Жилинской улице — основном пешеходном пути между Голубым и Андреевкой. Срок ответа — 15 мая.