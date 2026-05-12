Тротуар на дороге возле ЖК в Голубом отказались делать, потому что пока нет ДТП. И ещё по нескольким причинам 12.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Жители «ЖК Зеленоградский» несколько лет не могут добиться тротуара на коротком, но опасном участке. От автобусной остановки возле их ЖК до остановки «Госпиталь» людям приходится идти по узкой обочине вдоль дороги с интенсивным движением.

В декабре в эфире «Вести-Москва» сделать тротуар в 2026 году обещали представители и Минтранса и администрации Солнечногорского округа. Слово не сдержали.

«Мосавтодор» просто и честно сказал, что нет денег. Но в министерстве транспорта Московской области в ответ на запрос «Зеленоград.ру» привели ещё несколько причин.

Первая: в официальной статистике с 2020 года не зафиксированы аварии с погибшими и ранеными на этом участке, а приоритет отдается именно аварийным местам.

Вторая: дорога, вдоль которой расположен многотысячный жилой комплекс, формально считается проходящей вне границ населённых пунктов, где интенсивность пешеходного потока «как правило, существенно ниже». Это и объясняет её низкий приоритет в глазах ведомства.

Отдельным аргументом в пользу отказа от строительства Минтранс называет автобусное сообщение, которое «позволяет жителям безопасно и комфортно перемещаться без необходимости идти вдоль проезжей части». Между тем жители говорят об обратном: автобусы ходят редко, в часы пик разрыв между рейсами достигает 40 минут — именно это вынуждает людей идти пешком по опасной обочине.

Теперь устройство тротуара рассмотрят при формировании плана работ на 2027-2028 годы.

Тротуар для своего ЖК «пробивает» местная жительница Ольга Лавренкова. Она также добивается благоустройства и в соседних местах: подала коллективное обращение на «Добродел» с просьбой сделать тротуар на Жилинской улице — основном пешеходном пути между Голубым и Андреевкой. Срок ответа — 15 мая.

