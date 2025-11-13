Дома в ЖК «Зеленоградский» в поселке Голубое были построены с 2016 по 2023 годы. А тротуара у одноименной остановки по-прежнему нет: люди попадают на обочину дороги, к тому же заставленную машинами. Идти приходится по проезжей части.

Здесь устроен пешеходный переход, он даже подсвечивается, но безопасной для пешеходов дороги в сторону госпиталя нет. Местная жительница обратилась по этому поводу в «Мосавтодор», где ответили, что денег на строительство тротуара в этом месте не имеется — бюджет на этот год уже сформирован, дополнительные средства отсутствуют.

Добиваться устройства тротуара можно массовыми жалобами. Тем более, в Московской области существует программа строительства тротуаров вдоль дорог регионального значения и целый нацпроект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого они строятся.

Писать обращения можно в областной Минтранс, в администрацию Солнечногорска и на портал «Добродел». Сообщить о проблеме можно также на сайте «Национальные проекты». Минтранс обычно инициирует голосование за конкретные адреса и места на том же «Доброделе», после чего включает их в план строительства.

Новости Андреевки и Голубого