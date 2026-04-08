ЖК из посёлка Голубое получил ответ на своё мартовское обращение к властям через «Добродел». «Мосавтодор» сообщил: перечень объектов на 2026 год уже утверждён. Требуемый участок в него не вошёл, а денег на корректировку нет. Тротуар «может быть рассмотрен после 2026 года».
«Адресный перечень мероприятий сформирован и утверждён, и указанный участок дороги в данный перечень, к нашему сожалению, не вошёл», — говорится в ответе.
Жители требуют сделать тротуар от остановки «ЖК Зеленоградский» до остановки «Госпиталь». Сейчас людям приходится идти по узкой грязной обочине вдоль дороги с интенсивным движением.
Это не первый отказ. Год назад формулировка была такой же: бюджет сформирован, дополнительных средств нет. При этом в декабре 2025 года в эфире «Вести-Москва» Дмитрий Черкасов из Минтранса МО говорил, что строительство тротуара запланировано на 2026 год, а представитель администрации Солнечногорского округа Людмила Журина обещала вернуться к жителям с планом работ.
Местные жители, которые давно фиксируют проблему, планируют снова подать обращение на «Добродел».
Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в Минтранс Московской области — хотим понять, когда формируется перечень на следующий год и как жителям в него попасть. О полученном ответе напишем в следующих публикациях.