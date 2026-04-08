ЖК из посёлка Голубое получил ответ на своё мартовское обращение к властям через «Добродел». «Мосавтодор» сообщил: перечень объектов на 2026 год уже утверждён. Требуемый участок в него не вошёл, а денег на корректировку нет. Тротуар «может быть рассмотрен после 2026 года».

«Адресный перечень мероприятий сформирован и утверждён, и указанный участок дороги в данный перечень, к нашему сожалению, не вошёл», — говорится в ответе.

Жители требуют сделать тротуар от остановки «ЖК Зеленоградский» до остановки «Госпиталь». Сейчас людям приходится идти по узкой грязной обочине вдоль дороги с интенсивным движением.