Обращение появилось на портале «Добродел» — жители требуют сделать тротуар от остановки «ЖК Зеленоградский» до остановки «Госпиталь». Сейчас людям приходится идти по узкой грязной обочине вдоль дороги с интенсивным движением. Срок решения по обращению — до 1 апреля.

Проблема для этого места не нова. В ноябре 2025 года мы уже писали, что у остановки «ЖК Зеленоградский» забыли сделать тротуар. Тогда в «Мосавтодоре» местной жительнице ответили, что денег на строительство тротуара нет: бюджет на год уже сформирован, дополнительные средства отсутствуют.

Но и это был не первый сигнал о проблеме. Ещё в январе 2019 года, после открытия второго выезда из Голубого, жители жаловались, что дорога опасна: на ней нет тротуаров, переходов, знаков и нормального освещения.

За это время на дороге появлялись точечные улучшения: например, сделали проекционную подсветку пешеходного перехода. Однако безопасный пешеходный подход в сторону остановки так и не появился.