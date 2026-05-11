Поводом стала незаконная надпись на одном из жилых домов. В учреждении «Московская безопасность» проанализировали записи камер видеонаблюдения, установили личности обоих мужчин и зафиксировали госномер их машины — эти данные передали в полицию. Одного задержали на улице, второго — по месту жительства. Оба признали вину и добровольно выдали трафареты и краску. Оба привлечены к административной ответственности.

Возможно, это первый подобный случай в Зеленограде, о котором стало известно — прежде задерживали трафаретчиков в других округах.