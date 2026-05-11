Камеры и дружинники помогли задержать двух человек за рекламу наркотиков в Зеленограде 11.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Поводом стала незаконная надпись на одном из жилых домов. В учреждении «Московская безопасность» проанализировали записи камер видеонаблюдения, установили личности обоих мужчин и зафиксировали госномер их машины — эти данные передали в полицию. Одного задержали на улице, второго — по месту жительства. Оба признали вину и добровольно выдали трафареты и краску. Оба привлечены к административной ответственности.

Возможно, это первый подобный случай в Зеленограде, о котором стало известно — прежде задерживали трафаретчиков в других округах.

Почему раньше не ловили

Годами схема выглядела так: «Жилищник» закрашивал надписи, в полицию не сообщал, поиск нарушителей не начинался. В 2022 году коммунальщики зафиксировали 1376 граффити с наркорекламой, но не подали ни одного заявления. Надписи тем временем появлялись прямо под камерами.

Нынешний случай показывает: если данные с камер анализировать и передавать в полицию, поймать трафаретчиков возможно. Именно так в октябре 2025 года сработали дружинники в Южном округе — нашли 17 домов с надписями, поговорили с жителями и добились задержания двух подозреваемых. В феврале трафаретчика заметили в Троицком округе, он успел уехать оттуда на электричке, но потом засветился в Крюково, где его и задержали.

Наказание остаётся символическим

За пропаганду наркотиков на улице грозит административный штраф — от четырёх до пяти тысяч рублей. За ту же рекламу в интернете наказание строже: до 30 тысяч, а с марта введена уголовная ответственность за повторное нарушение. Для уличных трафаретов эти ужесточения не действуют.

Метки:
наркотики, реклама
