Реклама наркотиков снова появилась на зеленоградских домах 05.10.2025 ZELENOGRAD.RU

«Весь девятый район за ночь разрисовали рекламой наркотиков. Есть подъездные камеры, неужели полиция не может найти этих уродов? Заявку в Жилищник сделала, надеюсь быстро закрасят», сообщила местная жительница Наталья в воскресенье утром.

Коммунальщики стараются быстро закрашивать такую рекламу, но темные надписи на белых стенах не перекрываются с первого раза. Поэтому зачастую используют серую краску, оставляя на фасадах уродливые пятна.

Жилищник тщательно фиксирует каждый случай нанесения рекламы наркотиков, но не подаёт заявления в полицию. Например, за 2022 год насчитали 1376 граффити с наркорекламой, но заявлений в полицию — ноль.

Сделать надпись на стене можно быстро — трафарет вырезают заранее (иногда прямо в подъезде), потом несколько секунд работы ночью, и на стене уже адрес «магазина». При этом найти нарушителя вполне возможно — на всех подъездах и во дворах стоят камеры. Но «Жилищник» не сообщает в полицию, та не ищет, наркоторговцы чувствуют безнаказанность и продолжают рекламировать свои магазины.

Похожая история уже была с поджогами мусорных контейнеров — пока префект не потребовал передавать каждый случай в полицию, коммунальщики лишь ликвидировали последствия. Но реклама наркотиков — преступление совсем иного масштаба. Возможно, здесь тоже нужно вмешательство префекта Смирнова.

Хотя надписей много, но нарушитель может быть один — про должной сноровке за ночь можно нанести сотни надписей. Так что даже с учетом острой нехватки сотрудников полиции, поймать одного трафаретчика и публично рассказать об этом может быть эффективно.

Другая сторона проблемы — отсутствие существенного наказания. Если трафаретчика поймают, его привлекут по административной статье за пропаганду наркотиков. Максимальный штраф для физического лица — до 5000 рублей. Для сравнения: за ту же рекламу в интернете теперь штрафуют гораздо строже — до 30 тысяч, а с сентября 2025 года ввели даже уголовную ответственность с возможным лишением свободы. Но для уличных надписей — тех самых трафаретов на стенах — эти ужесточения не действуют. Возможно, поэтому трафаретчики вернулись в город.

Новости 9-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру