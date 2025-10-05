Жилищник тщательно фиксирует каждый случай нанесения рекламы наркотиков, но не подаёт заявления в полицию. Например, за 2022 год насчитали 1376 граффити с наркорекламой, но заявлений в полицию — ноль.

Сделать надпись на стене можно быстро — трафарет вырезают заранее (иногда прямо в подъезде), потом несколько секунд работы ночью, и на стене уже адрес «магазина». При этом найти нарушителя вполне возможно — на всех подъездах и во дворах стоят камеры. Но «Жилищник» не сообщает в полицию, та не ищет, наркоторговцы чувствуют безнаказанность и продолжают рекламировать свои магазины.

Похожая история уже была с поджогами мусорных контейнеров — пока префект не потребовал передавать каждый случай в полицию, коммунальщики лишь ликвидировали последствия. Но реклама наркотиков — преступление совсем иного масштаба. Возможно, здесь тоже нужно вмешательство префекта Смирнова.

Хотя надписей много, но нарушитель может быть один — про должной сноровке за ночь можно нанести сотни надписей. Так что даже с учетом острой нехватки сотрудников полиции, поймать одного трафаретчика и публично рассказать об этом может быть эффективно.

Другая сторона проблемы — отсутствие существенного наказания. Если трафаретчика поймают, его привлекут по административной статье за пропаганду наркотиков. Максимальный штраф для физического лица — до 5000 рублей. Для сравнения: за ту же рекламу в интернете теперь штрафуют гораздо строже — до 30 тысяч, а с сентября 2025 года ввели даже уголовную ответственность с возможным лишением свободы. Но для уличных надписей — тех самых трафаретов на стенах — эти ужесточения не действуют. Возможно, поэтому трафаретчики вернулись в город.

