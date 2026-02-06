Мужчину, который наносил трафаретные надписи с рекламой запрещённых веществ, сначала разыскивали по камерам в Коммунарке (ТиНАО), но он успел уехать на электричке, а затем засветился в Крюково. Данные с камер видеонаблюдения из двух округов сопоставили и задержали подозреваемого.

В отношении задержанного составили административные протоколы за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков (часть 1 статьи 6.13 КоАП). По этой статье предусмотрен штраф 4-5 тысяч рублей.

«Каждая такая надпись — это не просто акт хулиганства, а потенциальная угроза, особенно для детей и подростков», — говорят в учреждении «Московская безопасность», сотрудники которого участвовали в розыске.

Однако наказание остаётся смехотворным. При этом за «пропаганду» в интернете штрафы выше (5-30 тысяч), а с марта за повторную пропаганду в интернете вводится уголовная ответственность — но уличные трафареты чаще всего остаются в административной логике.