Мужчину, который наносил трафаретные надписи с рекламой запрещённых веществ, сначала разыскивали по камерам в Коммунарке (ТиНАО), но он успел уехать на электричке, а затем засветился в Крюково. Данные с камер видеонаблюдения из двух округов сопоставили и задержали подозреваемого.
В отношении задержанного составили административные протоколы за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков (часть 1 статьи 6.13 КоАП). По этой статье предусмотрен штраф 4-5 тысяч рублей.
«Каждая такая надпись — это не просто акт хулиганства, а потенциальная угроза, особенно для детей и подростков», — говорят в учреждении «Московская безопасность», сотрудники которого участвовали в розыске.
Однако наказание остаётся смехотворным. При этом за «пропаганду» в интернете штрафы выше (5-30 тысяч), а с марта за повторную пропаганду в интернете вводится уголовная ответственность — но уличные трафареты чаще всего остаются в административной логике.
Иногда трафареты с «наркорекламой» квалифицируют жёстче, в том числе по уголовной статье о вандализме. Несколько таких случаев было в Санкт-Петербурге (1, 2, 3, 4), но в Москве, похоже, такой практики нет.
На федеральном уровне звучат предложения резко увеличить штрафы за пропаганду наркотиков: депутаты ЛДПР предлагали поднять их «в разы», до десятков тысяч рублей для физлиц. Правительство сочло такое повышение преждевременным.
Есть идея — разрешить жителям самим закрашивать такие надписи без риска получить претензии за порчу имущества, но в Зеленограде это обычно довольно быстро делает сам «Жилищник». К тому же, быстрое закрашивание не останавливает нарушителей.
Для Зеленограда тема наркорекламы на фасадах — хроническая: жители регулярно пишут о трафаретах, которые появляются массово «за ночь», при том что камеры во дворах и подъездах есть. Показательная статистика: в 2022 году «Жилищник» зафиксировал 1376 таких граффити, а заявлений в полицию — ноль.
Тем интереснее нынешний случай — он показывает, что поймать нарушителей возможно. Похожую схему «Московская безопасность» уже показывала осенью 2025 года в Южном округе: дружинники нашли 17 домов с такими надписями, поговорили с жителями, передали сведения в полицию — и после этого задержали двух подозреваемых.