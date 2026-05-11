Тестировали схему ночной зарядки: электробус заряжается в парке и весь день ездит без дополнительной подзарядки на маршруте. Если схема сработает, электробусы можно запускать на длинных направлениях без дорогой зарядной инфраструктуры на конечных.



Тестирование планировалось завершить в апреле. По его итогам должны были решить, закупать ли такие электробусы для длинных маршрутов — в том числе, вероятно, для 400-х.



В конце января «Мосгортранс» сообщил, что электробус тестируют в условиях сильных морозов, а за три месяца он совершил 660 рейсов, проехав более 17 тысяч километров.



Пассажиры тогда отмечали, что электробус едет плавно и тихо, стартует резко, поэтому держаться за поручни обязательно. Одни писали, что в салоне холодно, другие возражали, что всё нормально: тепло распределяется равномерно, без привычного жара у ног.



Когда срок эксперимента вышел, редакция «Зеленоград.ру» спросила «Мосгортранс»: завершено ли тестирование, каковы его результаты, будут ли закупать новые машины и для каких маршрутов, есть ли планы запустить электробусы внутри округа, и какой зарядной инфраструктуры для этого не хватает.



В «Мосгортрансе» ответили двумя строчками: специалисты собрали данные и теперь обрабатывают их. На уточняющий вопрос сообщили, что дополнительной информации не будет. Сколько продлится подведение итогов эксперимента и когда будет ясно, получит ли Зеленоград больше электробусов и на каких маршрутах, неизвестно.