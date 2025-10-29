На маршруте е41 между Зеленоградом и метро «Ховрино» теперь ездит ездит электробус КамАЗ-6282. Машина вмещает до 85 пассажиров, 35 сидячих мест. Едет бесшумно и плавно. В остальном похож на автобусы НефАЗ, курсирующие на этом и других маршрутах, — зарядки для гаджетов, медиаэкраны, низкий пол, видеокамеры, валидаторы у каждой двери.

Запас хода у этой модели — не менее 230 километров, что позволяет ей заряжаться ночью, а днем ездить. Правда, этот запас хода актуален при новых аккумуляторах, загрузке автобуса пассажирами на 50% и при температуре воздуха +10С. Время полной зарядки около 3,5 часов. В автобусе установлены аккумуляторы литий-никель-марганец-кобальт (NMC) с полной энергоемкостью 499 кВт*час.

Заряжаться электробус будет ночью на зеленоградском автокомбинате в Северной промзоне. Для этого там установили специальную станцию, как у электромобилей.

Электробус будут тестировать шесть месяцев при разной погоде. По итогам рассмотрят возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты, сказали в мэрии. То есть, электробусы могут в перспективе выйти и на 400-е маршруты.