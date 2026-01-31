Что именно испытывают, официально не сообщают. Похоже, проверяют схему, при которой автобус заряжается ночью в парке и весь день работает без подзарядки на маршруте. Если это получится, электробусы станет проще запускать на длинных направлениях — не привязываясь к дорогой зарядной инфраструктуре на конечных.

Маршрут тестируют в разных погодных и дорожных условиях. Именно сейчас, в 20-градусные морозы, появляется риск: в холод растёт расход энергии на отопление салона и обслуживание батареи и это может заметно «съедать» запас хода.

По данным производителя, электробус рассчитан на работу при температуре до -40 °C. У модели крупная батарея (около 499 кВт?ч), заявлен пробег порядка 230-250 км и быстрая ночная зарядка — но сами же источники оговаривают, что расчётные значения зависят от условий (температуры, загрузки, состояния аккумуляторов). Именно это и делает зиму главным тестом на соответствие паспортных цифр и реальности.

Отдельный вопрос — как новинка влияет на удобство пассажиров. Направление к «Ховрино» давно воспринимают как одно из самых напряжённых: люди жалуются на переполненность и неритмичность движения. Поэтому любой тестовый транспорт в первую очередь оценивают просто: стал ли маршрут ходить стабильнее.