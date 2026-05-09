Камеры распознают те же пять типов нарушений, что ещё 350 камер в Москве: езду вдвоём, превышение скорости, проезд пешеходных переходов без спешивания, движение по тротуару при наличии велополосы и выезд на встречную велополосу.

Камеры установлены на Панфиловском проспекте (пять точек), Георгиевском проспекте (три точки), Озёрной аллее, Новокрюковской улице, улице Юности, Алабушевской улице, Старокрюковском проезде и проспекте Генерала Алексеева, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

На Солнечной аллее, где в 2025 году дважды были аварии с самокатчиками, камеры ЦОДД не фиксируют нарушения СИМ — они работают в стандартном режиме для автомобилей. На Берёзовой аллее, где также дважды сбивали самокатчиков, камер поблизости нет вовсе.

Установить новую камеру на конкретном участке может инициировать комиссия префектуры по безопасности дорожного движения — решение принимается совместно с ГИБДД по результатам анализа аварийности. При этом любую существующую камеру можно дополнительно «обучить» распознавать нарушения самокатчиков и электровелосипедистов.

С начала сезона — с 1 апреля — в Москве произошло 15 аварий с участием СИМ, пострадали 15 человек. А в это воскресенье на площади Юности самокатчица сбила девятилетнего ребёнка — возраст водителя самоката полиция в сводке не указала. По этому факту возбуждено уголовное дело.