Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался: 375 камер по всему городу фиксируют нарушения пользователей электросамокатов, велосипедов и другого личного транспорта. За 2025 год они зафиксировали более 5400 нарушений.

Для понимания масштаба: всего в Москве около 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации нарушений. Из них какая-то часть установлена на магистралях, где не может быть самокатчиков, но все равно — доля «самокатных» камер остаётся пока невысокой. Но это лучше, чем ничего.

Камеры с нейросетями распознают пять сценариев: езду вдвоём на одном самокате, превышение скорости (лимит — 25 км/ч), проезд пешеходных переходов без спешивания с самоката, движение по тротуару при наличии велополосы и выезд на встречную велополосу.