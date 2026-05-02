Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался: 375 камер по всему городу фиксируют нарушения пользователей электросамокатов, велосипедов и другого личного транспорта. За 2025 год они зафиксировали более 5400 нарушений.
Для понимания масштаба: всего в Москве около 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации нарушений. Из них какая-то часть установлена на магистралях, где не может быть самокатчиков, но все равно — доля «самокатных» камер остаётся пока невысокой. Но это лучше, чем ничего.
Камеры с нейросетями распознают пять сценариев: езду вдвоём на одном самокате, превышение скорости (лимит — 25 км/ч), проезд пешеходных переходов без спешивания с самоката, движение по тротуару при наличии велополосы и выезд на встречную велополосу.
Когда камера фиксирует нарушение, она считывает номер самоката и передаёт данные оператору аренды. Штрафы от кикшерингов — до 100 тысяч рублей за езду вдвоём, до 150 тысяч за причинение вреда здоровью третьим лицам. Административный штраф — 800 рублей.
Также камеры умеют фиксировать выезд самокатчиков на автомобильные полосы — тогда сигнал уходит сразу в патруль и ГИБДД.
Чаще всего в 2025 году фиксировали проезд пешеходных переходов без спешивания, превышение скорости и движение по встречной велополосе. Пик нарушений — с 14:00 до 19:00.
Камеры устанавливают прежде всего там, где уже были ДТП с участием СИМ и высокая концентрация пешеходов. По данным ГИБДД, в Зеленограде за 2025 год произошло 11 таких аварий, 12 человек получили травмы. На двух адресах ДТП повторялись дважды: Берёзовая аллея, 418 и Солнечная аллея, 826.
Попадают ли эти места в поле зрения существующих камер и умеют ли они распознавать нарушение самокатчиков — неизвестно. Спросим ЦОДД и вернемся с ответом.