Сезонный маршрут 400в от станции Крюково продлили: раньше конечная была на повороте на Трусово, теперь — «Лопотово». Теперь этот автобус ходит только по выходным.
Отправление из Крюково четыре раза в день в 7:30, 11:45, 16:00, 18:15 от остановки 8В (возле вход в здание вокзала со стороны старого города).
После продления добавились остановки: «Сторожка», «Геофизика», «Полежайки», «Полежайки-2» и по требованию автобус остановится у СНТ «Металлист».
По Зеленограду остановки прежние — от станции Крюково, с остановками у Крюковской эстакады, районного суда, стоматологической поликлиники, рынка, Михайловского пруда, в 15-м и 16-м микрорайонах.
Маршрут 400а в этом сезоне не запустили — о его судьбе департамент транспорта ничего не сообщает.
Оба маршрута не вышли 1 мая — впервые за много лет. В Департаменте транспорта объяснили задержку плохой погодой, хотя в прошлом году автобусы запустили в срок несмотря на снегопад и заморозки.