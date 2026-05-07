Маршруты 400а и 400в каждый год запускают 1 мая — они возят дачников и отдыхающих от станции Крюково до Истринского водохранилища. В этом году автобусы не вышли в срок. Редакция «Зеленоград.ру» попросила департамента транспорта объяснить причину. И вот что там ответили:
«В конце апреля наблюдалось значительное ухудшение погодных условий, было принято решение перенести дату запуска маршрута и дождаться хорошей погоды», — сообщили в ведомстве. Дату запуска пообещали объявить дополнительно в официальных каналах.
Мы всякое ожидали услышать, но такой ответ стал полной неожиданностью.
«Дачные» автобусы запускали в начале мая каждый год, несмотря на погоду. Например, в прошлом году на 1 мая тоже был снегопад, заморозки и сильный ветер — автобусы всё равно вышли в срок.
В этом году погода была холодной, но сопоставимой: ночью около нуля, днём до +4-5. При этом через пару дней после снегопада установилось летнее тепло. Автобус, который не выходит в рейс из-за плохой погоды — это что-то новое в московском транспорте.
О том, что автобусов не будет, люди узнали только по факту. Один из читателей заметил, что 400а и 400в исчезли с остановок на Яндекс.Картах — хотя накануне расписание ещё было.
В ведомстве также добавили, что запуск сезонных маршрутов — «небыстрый процесс» и сейчас идут подготовительные работы. Но раньше всегда успевали в срок.