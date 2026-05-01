«Дачные» маршруты не запустили в привычные сроки. Оба традиционно ходят от станции Крюково — с мая по октябрь, уже много лет подряд (раньше под номерами 403 и 408). В этот раз их нет, и никто не объяснил, почему.

Читатель, который много лет ездит этими маршрутами на дачу, накануне обзвонил Зеленоградский автокомбинат и горячую линию Департамента транспорта — нигде информации не оказалось.

Единственная альтернатива — областной маршрут 497, но московский проездной в нём не действует. Очередь в него в дачный сезон читатель называет «смертоубийством» — особенно с вещами.

400а ходил дважды в день — в 7:30 и 18:15, до остановки «Полежайки». 400в ходил три раза в день (10:00, 13:00 и 16:20), до поворота на Трусово. По городу оба делают остановки у Крюковской эстакады, районного суда, стоматологической поликлиники, рынка, Михайловского пруда, в 15-м и 16-м микрорайонах. В сезон этими маршрутами пользуются сотни человек каждый день.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила запросы в префектуру и Мосгортранс с просьбой объяснить, почему маршруты не вышли и когда их запустят.