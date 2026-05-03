В Москве обсуждают запрет курьерам ездить по тротуарам. На этом фоне «Зеленоград.ру» попросил читателей-курьеров рассказать о своей работе. Откликнулись двое — с очень разным опытом, но со схожими проблемами.
Никита работает на Яндекс Байке — арендном велосипеде, согласованном с Дептрансом. Мощность 250 Вт, максимальная скорость 25 км/ч, реагирует на замедленные зоны 10-15 км/ч. «Яндекс видит и контролирует всё, что происходит с байком, — говорит он, — а это реально делает передвижение безопасным».
Михаил ездит на личном Wenbox U2 — электроскутере, который по закону приравнивается к мопеду. Поэтому у него есть права категории М. Впрочем, в карточках продавцов эту модель можно встретить и с пометкой «электровелосипед» — мощность в документах нередко занижена.
Линейка U2 включает несколько версий, и заявленные характеристики у продавцов расходятся: мощность от 1200 до 1600 Вт, максимальная скорость — от 50 до 70 км/ч. В документах на скутер Михаила указано 1500 Вт, однако по его словам, реальная мощность — 2000 Вт, а технически скутер способен разгоняться до 120 км/ч, хотя сам он такую скорость использует редко.
Никита придерживается ПДД: велодорожка — если есть, дорога — если безопасно, тротуар — только если не мешает пешеходам и нет другого варианта. Раньше конфликты с пешеходами случались, но после того как пересел на Яндекс Байк, их стало значительно меньше. Курьер стал чаще двигаться по проезжей части из-за изменений правил для электровелосипедов, поэтому стал реже пересекаться с пешеходами.
Михаил тоже предпочитает дорогу — по тротуару редко, только там, где нет проезда. Водители реагируют по-разному: «есть конченные, есть адекватные, в основном пропускают».
Обоих останавливали на рейдах. У обоих проверили права — и отпустили. У Михаила права категории М есть.
То, что его скутер по факту мощнее, чем предполагает категория «электровелосипед», вопросов у инспекторов не вызвало — мощность на глаз не определить, для этого нужна экспертиза.
Картина, которую описывают оба, совпадает. Никита говорит, что достаточно много курьеров ездят на скорости 40-60 км/ч и ведут себя на дороге неадекватно — «из-за этого портится мнение о курьерах в целом, что лично для меня грустно». Михаил формулирует короче: «По дороге ездят те, у кого права есть, остальные — кто куда».
Никита к запрету относится положительно — с оговоркой: «Если водителей автомобилей чётко поставят в известность, что мы такие же участники дорожного движения». Это не праздное пожелание — курьер на дороге уязвим, и отношение водителей, по его словам, бывает разным: есть адекватные, есть те, кто сигналит и не пропускает.
Очевидно, что запрет передвижения курьеров по тротуарам скажется на скорости доставки. Но это уже вопрос не к курьерам, а к службам доставки. Если законопроект примут, им придётся пересматривать нормативы времени и внутреннюю логистику.