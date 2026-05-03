Один едет 25 км/ч, другой может разогнаться до 120

Никита работает на Яндекс Байке — арендном велосипеде, согласованном с Дептрансом. Мощность 250 Вт, максимальная скорость 25 км/ч, реагирует на замедленные зоны 10-15 км/ч. «Яндекс видит и контролирует всё, что происходит с байком, — говорит он, — а это реально делает передвижение безопасным».

Михаил ездит на личном Wenbox U2 — электроскутере, который по закону приравнивается к мопеду. Поэтому у него есть права категории М. Впрочем, в карточках продавцов эту модель можно встретить и с пометкой «электровелосипед» — мощность в документах нередко занижена.

Линейка U2 включает несколько версий, и заявленные характеристики у продавцов расходятся: мощность от 1200 до 1600 Вт, максимальная скорость — от 50 до 70 км/ч. В документах на скутер Михаила указано 1500 Вт, однако по его словам, реальная мощность — 2000 Вт, а технически скутер способен разгоняться до 120 км/ч, хотя сам он такую скорость использует редко.