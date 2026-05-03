Редакция «Зеленоград.ру» обратилась к нашему депутату в Госдуме Ирине Белых с вопросом о судьбе законопроекта, который позволит автоматически штрафовать водителей за превышение нормативов шума. Закон завис в Госдуме почти на на три года — прошёл первое чтение в июле 2023 года и с тех пор не движется.

Между тем камера «Эфир», разработанная специально для автоматической фиксации шумных машин, в январе 2025 года прошла сертификацию — техническое препятствие устранено больше года назад. Подробно об истории законопроекта мы писали ранее.

Редакция обратилась к Белых как к депутату от московского округа №207 (Зеленоград и Ховрино): она представляет не только партию «Единая Россия», но и территорию, где проблема стоит остро, и раньше работала именно в комитете по государственному строительству и законодательству, который ведёт этот законопроект.