Редакция «Зеленоград.ру» обратилась к нашему депутату в Госдуме Ирине Белых с вопросом о судьбе законопроекта, который позволит автоматически штрафовать водителей за превышение нормативов шума. Закон завис в Госдуме почти на на три года — прошёл первое чтение в июле 2023 года и с тех пор не движется.
Между тем камера «Эфир», разработанная специально для автоматической фиксации шумных машин, в январе 2025 года прошла сертификацию — техническое препятствие устранено больше года назад. Подробно об истории законопроекта мы писали ранее.
Редакция обратилась к Белых как к депутату от московского округа №207 (Зеленоград и Ховрино): она представляет не только партию «Единая Россия», но и территорию, где проблема стоит остро, и раньше работала именно в комитете по государственному строительству и законодательству, который ведёт этот законопроект.
Белых сообщила, что после первого чтения в 2023 году в установленный срок подала свои поправки к законопроекту — это стандартный шаг, который может сделать любой депутат. Дальше всё зависит от Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству — именно он собирает поправки и решает, когда выносить закон на следующее голосование. Конкретных сроков принятия в ответе нет.
Формально депутат права: после первого чтения законопроектом занимается профильный комитет Госдумы и Белых не может единолично вынести закон на голосование.
Но на этом инструменты депутата не заканчиваются. Она может не только подать поправки, но и запросить у комитета объяснение, почему законопроект два года не выносится ко второму чтению, направить депутатские запросы в профильные ведомства, публично назвать свою позицию по срокам принятия закона и добиваться обсуждения вопроса во фракции. В ответе Белых этих действий и сроков нет — только констатация сделанного давным-давно формального шага.
Законопроект подготовили в Мосгордуме и московские чиновники периодически вспоминают о нём — в феврале 2025 года на круглом столе заявили, что препятствия «в значительной степени преодолены», в марте заммэра Ликсутов выразил надежду на запуск шумомеров в 2027-м. Но в повестку Госдумы законопроект так и не попал.
Проблема шумного транспорта — не абстракция. Жители микрорайонов регулярно жалуются в чатах на ночные заезды и рёв моторов. На прошлой неделе питбайк-сезон в Зеленограде открылся сразу с эвакуацией нескольких мотоциклов и аварией с госпитализацией.
В опросе читателей «Зеленоград.ру» 61% участников ответили, что депутаты слишком затягивают принятие закона о контроле шума через камеры.