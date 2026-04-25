Питбайк-сезон в Зеленограде: езда по дорогам, эвакуация и авария 25.04.2026 ZELENOGRAD.RU

С первым теплом зеленоградцы снова обсуждают подростковые мини-мотоциклы: шум по вечерам и заезды по дворам и тротуарам. На минувшей неделе тема перешла из чатов в полицейские сводки: массовые массовые заезды по дорогам, эвакуация нескольких мотоциклов и авария с госпитализацией. Полиция отреагировала предупреждением для родителей.

В субботу жители 9-го микрорайона писали в чате, что шум от питбайков был слышен «на три района». Там же видели эвакуатор, который грузил несколько мотоциклов. За что именно их забрали — неизвестно. Питбайк могут эвакуировать на штрафстоянку в качестве меры пресечения.

Кроме того, появилось видео, где питбайк съезжает в подземный переход.

В воскресенье заезды продолжились. Около десяти утра 18-летний водитель питбайка ехал по Панфиловскому проспекту от Крюковской эстакады в сторону улицы Каменка, не справился с управлением и перевернулся. Скорая доставила его в зеленоградскую больницу. Степень и характер травм в сводке ГИБДД не уточняются.

После аварии зеленоградская полиция выпустила предупреждение для родителей: питбайк выглядит как «маленький мотоцикл для двора», но на дорогах он опасен. Правда, пострадавшему в той аварии 18 лет — здесь родители уже не помогут: за езду на питбайке по дороге ему самому грозит штраф до 15 тысяч и эвакуатор.

Питбайк продаётся как спортивный инвентарь: без регистрации, без документов, без страховки. Отдельного запрета на езду по дорогам в ПДД для него нет, но ГИБДД применяет общие нормы — штраф по статье 12.7 КоАП до 15 тысяч рублей для тех, кто старше 16. Тем, кто сознательно передал управление тому, у кого нет прав, грозит 30 тысяч.

Минтранс подготовил поправки, которые должны вывести питбайки из «серой зоны», но они пока проходят согласование. Для них хотят ввести ГОСТ и обязательную сертификацию, а также запретить выезд на дороги общего пользования. Сейчас такую технику часто оформляют как спортивный инвентарь, из-за чего её можно купить и использовать почти без ограничений.

В 2025 году в авариях со спортивными мотоциклами по стране пострадали более 2000 человек, погибли 30 подростков. В Зеленограде число аварий с мототранспортом, по данным за прошлый год, почти удвоилось.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
