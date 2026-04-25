В субботу жители 9-го микрорайона писали в чате, что шум от питбайков был слышен «на три района». Там же видели эвакуатор, который грузил несколько мотоциклов. За что именно их забрали — неизвестно. Питбайк могут эвакуировать на штрафстоянку в качестве меры пресечения.

Кроме того, появилось видео, где питбайк съезжает в подземный переход.

В воскресенье заезды продолжились. Около десяти утра 18-летний водитель питбайка ехал по Панфиловскому проспекту от Крюковской эстакады в сторону улицы Каменка, не справился с управлением и перевернулся. Скорая доставила его в зеленоградскую больницу. Степень и характер травм в сводке ГИБДД не уточняются.

После аварии зеленоградская полиция выпустила предупреждение для родителей: питбайк выглядит как «маленький мотоцикл для двора», но на дорогах он опасен. Правда, пострадавшему в той аварии 18 лет — здесь родители уже не помогут: за езду на питбайке по дороге ему самому грозит штраф до 15 тысяч и эвакуатор.

Питбайк продаётся как спортивный инвентарь: без регистрации, без документов, без страховки. Отдельного запрета на езду по дорогам в ПДД для него нет, но ГИБДД применяет общие нормы — штраф по статье 12.7 КоАП до 15 тысяч рублей для тех, кто старше 16. Тем, кто сознательно передал управление тому, у кого нет прав, грозит 30 тысяч.

Минтранс подготовил поправки, которые должны вывести питбайки из «серой зоны», но они пока проходят согласование. Для них хотят ввести ГОСТ и обязательную сертификацию, а также запретить выезд на дороги общего пользования. Сейчас такую технику часто оформляют как спортивный инвентарь, из-за чего её можно купить и использовать почти без ограничений.

В 2025 году в авариях со спортивными мотоциклами по стране пострадали более 2000 человек, погибли 30 подростков. В Зеленограде число аварий с мототранспортом, по данным за прошлый год, почти удвоилось.