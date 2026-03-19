Законопроект о запрете продажи моторного топлива несовершеннолетним подготовили в Московской областной думе. Эту меру депутаты называют первоочередной для решения проблемы с питбайками. Идея проста: даже если подросток уже получил доступ к питбайку, без бензина использовать его будет сложнее. Законопроект готовят к рассмотрению, чтобы успеть принять его к началу мотосезона.

Причина внимания к питбайкам — рост аварийности. За последние три года число ДТП с участием спортивной мототехники выросло в Подмосковье в четыре раза. В 2025 году по стране в авариях со спортивными мотоциклами пострадали более 2000 человек, погибли 30 подростков.

В Зеленограде проблема тоже актуальна: число аварий с мототранспортом, по данным за прошлый год, почти удвоилось. Кроме того, заезды питбайков также являются источником ночного шума.