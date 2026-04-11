Прибор есть, закона нет

С 2021 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) испытывал комплекс фотовидеофиксации «Эфир» — камеру со встроенным шумомером, которая умеет на ходу определять транспорт с превышением нормативов шума. В январе 2025 года прибор прошёл сертификацию в Росстандарте.

Дорожные камеры в Москве уже «штрафуют» за 60 типов нарушений, Включая непристёгнутый ремень, разговор по телефону, езда без шлема. Но за шум — пока нет: нужная норма в КоАП не принята, поэтому «Эфир» работает только в режиме мониторинга.

Нужный законопроект — № 245000-8, подготовленный Мосгордумой, — Госдума приняла в первом чтении в июле 2023 года. Поправки ко второму чтению комитет должен был собрать в августе. Правовое управление Госдумы дало заключение в декабре 2023-го. Но законопроект завис из-за возражений нескольких профильных комитетов Госдумы — и из-за того, что сертифицированного прибора тогда ещё не существовало. Теперь он есть.

Московские власти периодически вспоминают о зависшем законе. На круглом столе в Мосгордуме в феврале 2025 года председатель комиссии по безопасности Александр Семенников сказал, что препятствия «в значительной степени преодолены» — и призвал продолжить работу с коллегами из Госдумы. Но законопроект с тех пор так и не двинулся.

Совсем недавно, в марте, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников снова напомнил о судьбе законопроекта, а заммэра Москвы Ликсутов сообщил, что надеется на его принятие в 2026—2027 годах, что позволит запустить шумомеры в 2027-м. А между тем это уже третий мотосезон подряд, когда жители — в том числе зеленоградцы — ждут решения проблемы.

Параллельно: просто повысить штраф

Несколько регионов пробовали решить хотя бы часть проблемы — просто повысить штраф за шумный транспорт. Сейчас по статье 8.23 КоАП за это грозит 500 рублей — сумма, которую сами законодатели называют «явно недостаточной».

В апреле Законодательное собрание Забайкальского края внесло в Госдуму законопроект о повышении штрафа до 2500 рублей — без шумомеров и автоматической фиксации. Правительство уже дало на него отрицательный отзыв, сославшись на то, что аналогичные инициативы уже отклонялись. Законопроект ещё не рассматривался.

Таким образом, комплексное московское решение с автоматической фиксацией буксует, простое повышение штрафа — под вопросом.

Зеленоград ждёт

Проблема хорошо знакома жителям домов вдоль крупных магистралей. Например, Центрального проспекта и у Центральной площади: ночные заезды с рёвом глушителей и громкая музыка из припаркованных машин — мы неоднократно писали об этом. Зафиксировать нарушение на улице практически невозможно: для протокола нужен специальный прибор-шумомер, которого у сотрудников ДПС с собой нет. МАДИ приедет ночью только теоретически.

Есть и вопрос, который законопроект вообще не решает: шумомер на мачте зафиксирует едущую машину, но не компанию с открытыми дверями на парковке. Эта история — отдельная и пока без решения.

Что дальше

Когда законопроект 245000-8 будет рассмотрен во втором чтении — неизвестно. На момент публикации он включён в план «к будущему» без указания сроков.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос нашему депутаты в Госдуме Ирине Белых. Возможно, предстоящие выборы заставят депутатов ускорить решение наболевшего вопроса.