Камеры контроля шума в Москве надеются запустить в 2027 году — мотосезон открывается без них уже третий раз 11.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Камера, которая умеет фиксировать слишком громкие машины и мотоциклы, готова к работе, но штрафовать с её помощью нельзя: нужный закон завис в Госдуме почти два года назад и не движется.

Прибор есть, закона нет

С 2021 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) испытывал комплекс фотовидеофиксации «Эфир» — камеру со встроенным шумомером, которая умеет на ходу определять транспорт с превышением нормативов шума. В январе 2025 года прибор прошёл сертификацию в Росстандарте.

Дорожные камеры в Москве уже «штрафуют» за 60 типов нарушений, Включая непристёгнутый ремень, разговор по телефону, езда без шлема. Но за шум — пока нет: нужная норма в КоАП не принята, поэтому «Эфир» работает только в режиме мониторинга.

Нужный законопроект — № 245000-8, подготовленный Мосгордумой, — Госдума приняла в первом чтении в июле 2023 года. Поправки ко второму чтению комитет должен был собрать в августе. Правовое управление Госдумы дало заключение в декабре 2023-го. Но законопроект завис из-за возражений нескольких профильных комитетов Госдумы — и из-за того, что сертифицированного прибора тогда ещё не существовало. Теперь он есть.

Московские власти периодически вспоминают о зависшем законе. На круглом столе в Мосгордуме в феврале 2025 года председатель комиссии по безопасности Александр Семенников сказал, что препятствия «в значительной степени преодолены» — и призвал продолжить работу с коллегами из Госдумы. Но законопроект с тех пор так и не двинулся.

Совсем недавно, в марте, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников снова напомнил о судьбе законопроекта, а заммэра Москвы Ликсутов сообщил, что надеется на его принятие в 2026—2027 годах, что позволит запустить шумомеры в 2027-м. А между тем это уже третий мотосезон подряд, когда жители — в том числе зеленоградцы — ждут решения проблемы.

Параллельно: просто повысить штраф

Несколько регионов пробовали решить хотя бы часть проблемы — просто повысить штраф за шумный транспорт. Сейчас по статье 8.23 КоАП за это грозит 500 рублей — сумма, которую сами законодатели называют «явно недостаточной».

В апреле Законодательное собрание Забайкальского края внесло в Госдуму законопроект о повышении штрафа до 2500 рублей — без шумомеров и автоматической фиксации. Правительство уже дало на него отрицательный отзыв, сославшись на то, что аналогичные инициативы уже отклонялись. Законопроект ещё не рассматривался.

Таким образом, комплексное московское решение с автоматической фиксацией буксует, простое повышение штрафа — под вопросом.

Зеленоград ждёт

Проблема хорошо знакома жителям домов вдоль крупных магистралей. Например, Центрального проспекта и у Центральной площади: ночные заезды с рёвом глушителей и громкая музыка из припаркованных машин — мы неоднократно писали об этом. Зафиксировать нарушение на улице практически невозможно: для протокола нужен специальный прибор-шумомер, которого у сотрудников ДПС с собой нет. МАДИ приедет ночью только теоретически.

Есть и вопрос, который законопроект вообще не решает: шумомер на мачте зафиксирует едущую машину, но не компанию с открытыми дверями на парковке. Эта история — отдельная и пока без решения.

Что дальше

Когда законопроект 245000-8 будет рассмотрен во втором чтении — неизвестно. На момент публикации он включён в план «к будущему» без указания сроков.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос нашему депутаты в Госдуме Ирине Белых. Возможно, предстоящие выборы заставят депутатов ускорить решение наболевшего вопроса.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру