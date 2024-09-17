Всё это время префектура переправляла жалобы жителей полиции и просила потерпеть, а полиция системно не реагировала. Приезжали по вызовам, но гонки зачастую продолжались после их отъезда. Изредка кого-то показательно штрафовали, но дрифтеров такие мелочи не останавливали.

Остаётся только один вопрос, почему для принятия таких очевидных и необходимых решений нужны долгие годы мучений людей. Иногда кажется, что чиновники и полиция получают от них удовольствие.

Исчезнет ли вместе с дрифтерами проблема ночных тусовок под оглушительно громкую музыку, неизвестно. Полиция, у которой есть теперь право штрафовать за ночной шум, с этой проблемой тоже справиться не может.