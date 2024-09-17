Для борьбы с дрифтерами на площади между ДК и префектурой сделают технические тротуары, искусственные неровности, поставят малые архитектурные формы (вероятно, клумбы).
Об этом префектуру попросила ГИБДД «в целях снижения уровня аварийности, связанного с использованием дорог общего пользования для дрифтинга и стритрейсинга». В префектуре просьбу поддержали и обещали учесть эти работы при планировании комплексного благоустройства.
Когда именно по огромной площади-парковке станет невозможно гонять, неизвестно, но для жителей окрестных домов (особенно длинного дома «Флейты») — это свет в конце тоннеля, которого они ждали много-много лет.
Всё это время префектура переправляла жалобы жителей полиции и просила потерпеть, а полиция системно не реагировала. Приезжали по вызовам, но гонки зачастую продолжались после их отъезда. Изредка кого-то показательно штрафовали, но дрифтеров такие мелочи не останавливали.
Остаётся только один вопрос, почему для принятия таких очевидных и необходимых решений нужны долгие годы мучений людей. Иногда кажется, что чиновники и полиция получают от них удовольствие.
Исчезнет ли вместе с дрифтерами проблема ночных тусовок под оглушительно громкую музыку, неизвестно. Полиция, у которой есть теперь право штрафовать за ночной шум, с этой проблемой тоже справиться не может.