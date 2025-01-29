Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с 2021 года испытывал комплекс и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств. В январе «Эфир» прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте.

Теперь нужно утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимого уровня шума, внести изменения в законодательные акты. Сколько времени займёт этот процесс, неизвестно.

До внесения изменений в законодательство камеру будут использовать для мониторинга. Специалисты ЦОДД продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально.