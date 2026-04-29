«Ашан» расширил использование мессенджера Max: теперь через него можно не только подтверждать возраст при покупке товаров 18+, но и получать скидку 7% — многодетным семьям и пенсионерам. Бумажные документы для этого не нужны.



В январе в «Ашане» в Зеленопарке тестировали подтверждение возраста через цифровой ID в Max. Теперь функция заработала в полном объёме и распространилась на льготные категории покупателей. «Перекрёсток» и «Пятёрочка» сделали то же самое ещё в феврале.