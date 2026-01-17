В «Ашане» в Зеленопарке начали тестировать подтверждение возраста через мессенджер Max 17.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В гипермаркете запустили тест подтверждения возраста при покупке товаров 18+ с помощью мессенджера Max. Для этого покупателю нужно показать на кассе QR-код в профиле приложения.

Опция работает на кассах самообслуживания: покупатель сканирует товар, открывает в Max «Цифровой ID», выбирает «Подтвердить возраст» и подносит QR-код к считывателю — после этого можно оплачивать покупку.

В «Ашане» отмечают, что такой способ позволяет подтвердить возраст без бумажного паспорта и вызова консультанта.

«Цифровой ID» в Max позиционируется как аналог документов в виде QR-кода: помимо возраста, через него заявляют возможность подтверждать статус студента и многодетного родителя. Создать такой ID, по описанию сервиса, можно через подтверждённую биометрию, загранпаспорт нового образца или водительские права.

Для защиты используют динамический QR-код (обновляется примерно каждые 30 секунд), доступ в приложении — через биометрию телефона; скриншоты QR, как заявляется, не работают.

Начало использования этой функции стало возможно после изменений в законодательстве от 29 декабря, которые закрепили возможность подтверждать сведения для установления возраста через «многофункциональный сервис обмена информацией».

В дальнейшем технологию обещают масштабировать на всю сеть «Ашан». Другие розничные сети также начали тестирование подтверждения возраста через «Цифровой ID» в Max. Об этом сообщали во «ВкусВилле», «Пятёрочке» и «Перекрёстке». А самое крупное внедрение сейчас — у «Дикси»: по сообщениям компании, технологию развернули примерно в 2700 магазинах, причём как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах.

Читайте также: Зеленоградские школы начали массово регистрировать каналы в мессенджере «Макс»

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
зеленопарк, магазины ашан, биометрия, facepay, социальные сети
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В «Ашане» в Зеленопарке начали тестировать подтверждение возраста через мессенджер Max Новости
Пассажиропоток электричек на Ленинградском направлении за пять лет вырос почти в полтора раза Новости
Клуб Fashion&Friends со «светским» дресс-кодом открывают в Зеленограде: места на первую встречу закончились за несколько часов Новости
Бесплатный концерт «Сказка в шедеврах классической музыки» — в КЦ «Зеленоград» 18 января Новости
В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год Новости
Камеры в Зеленограде штрафуют за «неостановку» перед знаком STOP Новости
Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы Реклама
В полтора раза превышена в Зеленограде предельно допустимая концентрация вредного оксида азота Новости
В надземном переходе через Ленинградское шоссе между Ржавками и Зеленоградом больше трёх месяцев не работает освещение Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Женитьбу» — гоголевскую историю про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Новый дом на 448 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Легенда Зеленограда» и пейзажи на выставке в КЦ «Зеленоград» Новости
Контемпорари в Dee.Pro Реклама
Местная жительница раскритиковала качество льда на дворовом катке 1-го микрорайона Новости
На всех дворовых катках в Зеленограде залили лёд Новости
InQuiz приглашает на квиз для новичков Реклама
Крещенские купания 18 и 19 января: где открыты проруби, где и когда взять святую воду Новости
Двухдневный рождественский фестиваль «Вертеп» — с колядками, народной драмой и театром теней Новости
Водители начали получать штрафы за въезд на парковку у ТЦ «Зеленоградский» Новости
Ремонт на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне планируют закончить до конца января Новости
МИЭТ приглашает на День открытых дверей 25 января Новости
63 года назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Все акции и скидки нашего города на «ЗелКупон» Реклама
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Дерево вместо холста: в фудмоле «Станция» открылась выставка картин в нестандартной технике Новости
Подогрев ступеней включили в подземных переходах Новости
Четыре мини-пьесы о жизни подростков покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Травматология и ортопедия в Никор-мед: профессиональная помощь в сезон повышенного риска Реклама
Запах помойки снова накрыл Зеленоград в ночь на 14 января Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Детский парк развлечений «Лунный кот» приглашает! Новости
Кикбоксер из Зеленограда стал бронзовым призёром чемпионата России Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Бесплатные тренировки по бегу на лыжах начались в Зеленограде Новости
Катки во дворах обещают залить к выходным Новости
Японский балет под ритм барабанов на большом экране в покажут в Зеленограде Новости
Один город — две системы уборки снега с парковок Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру