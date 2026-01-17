В гипермаркете запустили тест подтверждения возраста при покупке товаров 18+ с помощью мессенджера Max. Для этого покупателю нужно показать на кассе QR-код в профиле приложения.
Опция работает на кассах самообслуживания: покупатель сканирует товар, открывает в Max «Цифровой ID», выбирает «Подтвердить возраст» и подносит QR-код к считывателю — после этого можно оплачивать покупку.
В «Ашане» отмечают, что такой способ позволяет подтвердить возраст без бумажного паспорта и вызова консультанта.
«Цифровой ID» в Max позиционируется как аналог документов в виде QR-кода: помимо возраста, через него заявляют возможность подтверждать статус студента и многодетного родителя. Создать такой ID, по описанию сервиса, можно через подтверждённую биометрию, загранпаспорт нового образца или водительские права.
Для защиты используют динамический QR-код (обновляется примерно каждые 30 секунд), доступ в приложении — через биометрию телефона; скриншоты QR, как заявляется, не работают.
Начало использования этой функции стало возможно после изменений в законодательстве от 29 декабря, которые закрепили возможность подтверждать сведения для установления возраста через «многофункциональный сервис обмена информацией».
В дальнейшем технологию обещают масштабировать на всю сеть «Ашан». Другие розничные сети также начали тестирование подтверждения возраста через «Цифровой ID» в Max. Об этом сообщали во «ВкусВилле», «Пятёрочке» и «Перекрёстке». А самое крупное внедрение сейчас — у «Дикси»: по сообщениям компании, технологию развернули примерно в 2700 магазинах, причём как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах.