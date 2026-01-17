В гипермаркете запустили тест подтверждения возраста при покупке товаров 18+ с помощью мессенджера Max. Для этого покупателю нужно показать на кассе QR-код в профиле приложения.

Опция работает на кассах самообслуживания: покупатель сканирует товар, открывает в Max «Цифровой ID», выбирает «Подтвердить возраст» и подносит QR-код к считывателю — после этого можно оплачивать покупку.

В «Ашане» отмечают, что такой способ позволяет подтвердить возраст без бумажного паспорта и вызова консультанта.