Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» 04.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В обращении к родителям и ученикам школы называют MAX «современным и удобным мессенджером для общения» и обещает в канале оперативные новости из жизни школы, истории успеха учеников, анонсы мероприятий и полезную информацию для учащихся и родителей. Школа приглашает присоединиться к сообществу и «не терять связь с любимой школой». Телеграм-каналы школ пока не удаляют — о их судьбе пока ничего не известно.

Нам удалось найти официальные каналы в «Максе» у нескольких зеленоградских школ:

У школ №842, 1194, 1528, 2045 и 719 на момент подготовки материала официальные каналы в «Максе» найти не удалось. Возможно, они ещё не созданы или пока не размещены в открытом доступе.

Это — продолжение стратегии по внедрению госмессенджера в систему образования — школьные и родительские чаты в Москве переведены в национальный мессенджер Max с 1 сентября 2025 года. В Max интегрирована образовательная платформа «Сферум», мессенджер связывается с электронными дневниками и рядом учебных сервисов, в том числе «Помощником ученика» и «Помощником Рособрнадзора».

Регистрация каналов школ в Max происходит на фоне сообщений о том, что массового подключения пока не произошло: к сервису подключены 7% учеников, 20% родителей и 62% сотрудников. Лишь в нескольких школах доля подключенных учеников превышает 20%, в остальных она ниже этого значения; среди родителей только в четырёх школах показатель выше 40% — на совещании, проведенном в Департаменте образования 10 ноября, прямо говорилось о «недостаточном выполнении показателя по подключению учеников и родителей к MAX во всех школах».

Ранее родители из Зеленограда по-разному оценивали переход на национальный мессенджер. Часть родителей отмечала, что их настораживает навязанный формат и сложность настройки, другие говорили, что не возражают против госмессенджера, но продолжают пользоваться привычными каналами связи и электронным дневником. По словам некоторых родителей, школьные чаты в новых сервисах воспринимаются скорее как формальное требование, при этом неофициальные родительские чаты в других мессенджерах сохраняются.

Мы просим родителей рассказать, как это выглядит в ваших школах:

  • регистрировались ли вы в «Максе» ради школьных чатов и каналов?
  • планируете ли подписываться на официальные каналы школ или по-прежнему полагаетесь на другие мессенджеры и электронный дневник?

Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.

Метки:
дети, общеобразовательная школа, школы, родители
