Пенсионеры получают скидку 10% на покупки до 13:00 в магазинах сети «Перекресток». Чтобы применять её на кассах самообслуживания, теперь будут использовать мессенджер «Макс».
Механика такая: на экране кассы самообслуживания нужно выбрать скидку пенсионерам, затем открыть в Max цифровой ID (показать ID) и поднести QR-код к сканеру — после этого скидка применяется автоматически. Для покупателей это сокращает время ожидания сотрудника, а для магазинов — ускоряет обслуживание и снижает нагрузку на персонал.
Пока в Москве это пилотный проект, но в сети заявляют, что планируют подключить технологию во всех «Пятёрочках» и «Перекрёстках» к началу марта.
Max используют не только для подтверждения статуса пенсионера. Ранее мессенджер уже внедряли в магазинах как инструмент для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями 18+. Теперь технологию расширяют на льготные категории — фактически превращая Max в универсальный «цифровой документ».
При этом большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, не доверяют подтверждение возраста цифровому ID в Max: 41% не доверяют мессенджеру в принципе, а ещё 35% считают, что такие чувствительные данные не должны быть в мессенджере. Положительно к этой возможности относятся 14% опрошенных.
А ещё Max может стать запасным аэродромом для читателей «Зеленоград.ру» в случае блокировки телеграма.
