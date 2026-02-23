Пока в Москве это пилотный проект, но в сети заявляют, что планируют подключить технологию во всех «Пятёрочках» и «Перекрёстках» к началу марта.

Max используют не только для подтверждения статуса пенсионера. Ранее мессенджер уже внедряли в магазинах как инструмент для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями 18+. Теперь технологию расширяют на льготные категории — фактически превращая Max в универсальный «цифровой документ».

При этом большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, не доверяют подтверждение возраста цифровому ID в Max: 41% не доверяют мессенджеру в принципе, а ещё 35% считают, что такие чувствительные данные не должны быть в мессенджере. Положительно к этой возможности относятся 14% опрошенных.