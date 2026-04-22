На Дунькином пруду появились деревянные дятел, сова, медведь и «Гномыч». Благоустройство подходит к концу 22.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Деревянные фигуры сделал глава компании-подрядчика Тимур Абдумаликов по личной инициативе — в подарок жителям.

Рядом с техническим колодцем установили сову, на площадке появились медведь и «Гномыч» с рюкзаком — так фигуру называет сам Тимур. Возле пруда также поставили лавочку с названием компании «Вектор» и деревянного дятла. Сам колодец задекорировали камнем.

«Меня очень радует, что жителям нравится. Особенно детям и мамам на детской площадке. Просят сделать еще», — рассказал Тимур.

Благоустройство Дунькиного пруда, которое началось почти год назад, подходит к концу. Основные работы уже выполнены: полностью уложили асфальт, отремонтировали лавочки.

Вокруг пруда предполагался газон, но вместо него положили мелкий щебень, посчитав его более подходящим для этой зоны. «Во время дождей вода и грунт могли бы попадать на пешеходные дорожки. Это неудобно и непрактично. Кроме того, щебень лучше фиксирует край брусчатки», — объяснил подрядчик.

Камушки привлекают детей — в районном чате уже написали, что щебень кидают в пруд. По мнению подрядчика, это не должно навредить водоему.

Еще один повод для беспокойства жителей — пеньковые канаты на ограждениях. «Я замечала, что дети часто облокачиваются на канаты. Ну ладно дети! Недавно две взрослые женщины тоже решили на них покататься. Боюсь, что со временем здесь все испортят. Нужно ставить камеры», — рассказала местная жительница.

Прохожие обсуждают и другие элементы благоустройства — например, небольшой береговой участок у воды: «Мы сколько раз здесь проходим — каждый раз что-то появляется. Все думали, зачем этот бережок, можно ли нам там быть. Оказывается, он для уточек», — говорит еще одна жительница.

До завершения благоустройства осталось починить деревянные элементы на биоплато, довести уровень воды в пруду до нужной отметки, оформить биоплато водными растениями и запустить рыбу. Все работы планируют завершить в начале мая.

