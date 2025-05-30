«Я здесь часто рыбачу, это занятие доставляет мне удовольствие. Я инвалид, сейчас тяжело сюда добираться из-за благоустройства микрорайона, но желание порыбачить побеждает. Обычно удаётся поймать карасиков, надеюсь, что их не забудут сюда запустить», — рассказал Анатолий.

После предыдущего ремонта в 2011—2013 годах, пруд начал мелеть и протекать. В него приходилось доливать воду. Местные вспоминают, что раньше здесь били ключи, и просят их восстановить. Впрочем, в перечне работ этого нет — с местными жителями план «реабилитации» пруда не обсуждали

Работы обойдутся московскому бюджету в сто миллионов рублей (включая проектирование). По заказу ГУП «Мосводосток» их будет вести его постоянный подрядчик ООО «Вектор», которое специализируется на коммуникациях для водоснабжения. Благоустройство должны завершить до конца октября.