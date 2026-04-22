Стать донором могут совершеннолетние старше 18 лет, с весом более 50 кг и без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Среди противопоказаний — инфекционные и онкологические заболевания, хронические болезни в стадии обострения, а также ряд временных ограничений, например после перенесённых операций, вакцинации или приёма некоторых лекарств.

Зарегистрироваться и задать вопросы можно по телефонам:

8-499-734-23-43 (по будням с 12:30 до 16:30)

8-499-735-62-06 (ежедневно с 12:00 до 19:00)

Подробности на сайте больницы: https://gb3zelao.ru/sluzhba-krovi-materialy/chto-nuzhno-znat-donoru.html

Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 1, отделение трансфузиологии. Вход — через КПП № 1 и № 3, въезд — только через КПП № 2.

Донорская кровь нужна постоянно. Отделение трансфузиологии обеспечивает компонентами крови больницу имени Кончаловского, Детский и Перинатальный центры, а при необходимости помогает и другим стационарам Москвы.