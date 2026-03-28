В отделении трансфузиологии больницы имени Кончаловского в субботу было очень многолюдно: на донорскую акцию пришли более 70 человек. В результате пополнили запасы всех групп крови, в том числе с отрицательным резусом.
Больница открыла прием по субботам для тех, кто не успевает сдавать кровь в будни, и, судя по явке, именно этого люди и ждали
Это редкий для наших учреждений пример нормальной обратной связи: больница поменяла график работы в ответ на запрос жителей, а жители на это откликнулись.
В Зеленограде такой формат уже использовали, но давно, так что нынешнюю акцию можно назвать скорее возвращением донорских суббот. Для Москвы в целом это привычная практика.
Донорская кровь нужна постоянно. Отделение трансфузиологии обеспечивает компонентами крови больницу имени Кончаловского, Детский и Перинатальный центры, а при необходимости помогает и другим стационарам Москвы.
После акции в больнице сообщили, что донорские субботы теперь будут проводить чаще. И это, пожалуй, главный итог: формат оказался востребованным. Следите за анонсами новых субботних акций.