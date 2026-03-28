В отделении трансфузиологии больницы имени Кончаловского в субботу было очень многолюдно: на донорскую акцию пришли более 70 человек. В результате пополнили запасы всех групп крови, в том числе с отрицательным резусом.

Больница открыла прием по субботам для тех, кто не успевает сдавать кровь в будни, и, судя по явке, именно этого люди и ждали