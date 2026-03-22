28 марта, в субботу, пройдет день открытых дверей для доноров. Потребность есть по всем группам крови, но особенно востребованы доноры с первой (0/I) и второй (A/II) группами крови.
Сдать кровь можно с 8:30 до 12:00 в отделении трансфузиологии больницы имени Кончаловского.
Стать донором могут совершеннолетние старше 18 лет, с весом более 50 кг и без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Среди противопоказаний — инфекционные и онкологические заболевания, хронические болезни в стадии обострения, а также ряд временных ограничений, например после перенесённых операций, вакцинации или приёма некоторых лекарств.
Зарегистрироваться и задать вопросы можно по телефонам:
- 8-499-734-23-43 (по будням с 12:30 до 16:30)
- 8-499-735-62-06 (ежедневно с 12:00 до 19:00)
Подробности на сайте больницы: https://gb3zelao.ru/sluzhba-krovi-materialy/chto-nuzhno-znat-donoru.html
Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 1, отделение трансфузиологии. Вход — через КПП № 1 и № 3, въезд — только через КПП № 2.