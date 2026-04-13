На автобусных остановках Москвы отказываются от «карманов» — и Панфиловский проспект может стать первым таким примером в Зеленограде 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Раньше автобусные «карманы», куда автобус уходит с основной полосы движения, были стандартном при проектировании улиц, но сейчас в новых схемах благоустройства от них практически отказались, рассказал директор проектного института МосТрансПроект Владимир Титов.

Поскольку МосТрансПроект разрабатывает транспортные схемы для всего города, в ближайшее время этом может затронуть и зеленоградские улицы.

Что не так с карманами

Карман кажется логичным решением: автобус уходит в сторону, поток машин едет дальше без помех. Но на практике у такой схемы несколько устойчивых проблем, подмечает Владимир Титов.

Первая — автобус не всегда может вплотную подъехать к бордюру: между дверью и тротуаром остаётся зазор, пассажиры вынуждены перешагивать или прыгать, особенно с коляской или на каблуках.

Вторая — после остановки автобусу нужно вернуться в поток. Это требует времени и манёвра: водитель ждёт просвета, машины нередко не пропускают (хотя обязаны по ПДД). Как итог — задержки маршрута.

Третья — пешеходный переход нельзя поставить сразу за остановкой. Из-за геометрии кармана его переносят на 20-30 метров, и пассажиры идут лишние несколько десятков метров или срезают наискосок через проезжую часть.

Есть и ещё одна проблема, особенно заметная в Зеленограде зимой: карман почти невозможно нормально чистить. Уборочная техника сгребает в него снег с основной полосы. Дворники тоже скидывают снег с тротуара. По нормативам его должны убирать сразу, но в реальности снег лежит часами: автобус не может подъехать к бордюру, пассажиры прыгают через сугробы. Это уже не вопрос удобства, а безопасности.

Взамен МосТрансПроект переходит к двум решениям: остановки прямо в выделенной полосе или в обычной, но расширенной. Карманы при этом сохраняются — на узких улицах с одной полосой в каждую сторону, на скоростных трассах и там, где по выделенке ходят экспресс-автобусы и нужно место для местных маршрутов.

История одного компромисса

В Зеленограде уже пробовали уйти от карманов — при реконструкции Центрального проспекта в 2019 году. Проектировщики предложили сузить карманы: автобус останавливается почти в полосе, машины могут его объехать. На большинстве остановок сделали именно так — уменьшенные карманы. На остановке «Парк Победы» карманов не стало вообще.

Но в итоге, похоже, получилось худшее из двух решений: автомобилистам всё равно неудобно, а пассажиры плюсов не почувствовали.

Почему сейчас это важно

В 2026 году в Зеленограде запланированы выделенные полосы для автобусов на Панфиловском проспекте — второй основной магистрали города. Они должны появиться почти на всём протяжении проспекта от Крюково до проспекта Генерала Алексеева, а также на участке в новом городе от улицы Андреевка до улицы Каменка.

Если выделенная полоса есть, логика автобусного кармана на ней рассыпается: зачем уходить в сторону на остановке, если у тебя и так своя полоса? Готовящийся федеральный стандарт — проект нового ГОСТа об остановочных пунктах, пока не утверждённый — прямо предписывает: при организации движения по обособленным полосам остановочные пункты устраиваются без заездных карманов.

Как именно будут обустроены остановки на Панфиловском при укладке выделенок — с карманами или без — пока неизвестно: проектная документация в открытом доступе не появлялась.

Кому удобно

За карманами стоит конкретный интерес: водителям личных автомобилей удобнее, когда автобус не стоит на полосе. Но пассажиры автобусов при этом проигрывают — в удобстве посадки, в скорости, в безопасности на остановке. Автомобилистов в городе меньше, чем пассажиров автобусов, но их запрос традиционно громче.

Позиция МосТрансПроекта — редкий случай, когда городская структура публично фиксирует смену приоритета. Реконструкция Панфиловского проспекта покажет, закрепится ли этот подход в Зеленограде.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
