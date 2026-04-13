Раньше автобусные «карманы», куда автобус уходит с основной полосы движения, были стандартном при проектировании улиц, но сейчас в новых схемах благоустройства от них практически отказались, рассказал директор проектного института МосТрансПроект Владимир Титов.
Поскольку МосТрансПроект разрабатывает транспортные схемы для всего города, в ближайшее время этом может затронуть и зеленоградские улицы.
Что не так с карманами
Карман кажется логичным решением: автобус уходит в сторону, поток машин едет дальше без помех. Но на практике у такой схемы несколько устойчивых проблем, подмечает Владимир Титов.
Первая — автобус не всегда может вплотную подъехать к бордюру: между дверью и тротуаром остаётся зазор, пассажиры вынуждены перешагивать или прыгать, особенно с коляской или на каблуках.
Вторая — после остановки автобусу нужно вернуться в поток. Это требует времени и манёвра: водитель ждёт просвета, машины нередко не пропускают (хотя обязаны по ПДД). Как итог — задержки маршрута.
Третья — пешеходный переход нельзя поставить сразу за остановкой. Из-за геометрии кармана его переносят на 20-30 метров, и пассажиры идут лишние несколько десятков метров или срезают наискосок через проезжую часть.
Есть и ещё одна проблема, особенно заметная в Зеленограде зимой: карман почти невозможно нормально чистить. Уборочная техника сгребает в него снег с основной полосы. Дворники тоже скидывают снег с тротуара. По нормативам его должны убирать сразу, но в реальности снег лежит часами: автобус не может подъехать к бордюру, пассажиры прыгают через сугробы. Это уже не вопрос удобства, а безопасности.
Взамен МосТрансПроект переходит к двум решениям: остановки прямо в выделенной полосе или в обычной, но расширенной. Карманы при этом сохраняются — на узких улицах с одной полосой в каждую сторону, на скоростных трассах и там, где по выделенке ходят экспресс-автобусы и нужно место для местных маршрутов.
История одного компромисса
В Зеленограде уже пробовали уйти от карманов — при реконструкции Центрального проспекта в 2019 году. Проектировщики предложили сузить карманы: автобус останавливается почти в полосе, машины могут его объехать. На большинстве остановок сделали именно так — уменьшенные карманы. На остановке «Парк Победы» карманов не стало вообще.
Но в итоге, похоже, получилось худшее из двух решений: автомобилистам всё равно неудобно, а пассажиры плюсов не почувствовали.
Почему сейчас это важно
В 2026 году в Зеленограде запланированы выделенные полосы для автобусов на Панфиловском проспекте — второй основной магистрали города. Они должны появиться почти на всём протяжении проспекта от Крюково до проспекта Генерала Алексеева, а также на участке в новом городе от улицы Андреевка до улицы Каменка.
Если выделенная полоса есть, логика автобусного кармана на ней рассыпается: зачем уходить в сторону на остановке, если у тебя и так своя полоса? Готовящийся федеральный стандарт — проект нового ГОСТа об остановочных пунктах, пока не утверждённый — прямо предписывает: при организации движения по обособленным полосам остановочные пункты устраиваются без заездных карманов.
Как именно будут обустроены остановки на Панфиловском при укладке выделенок — с карманами или без — пока неизвестно: проектная документация в открытом доступе не появлялась.
Кому удобно
За карманами стоит конкретный интерес: водителям личных автомобилей удобнее, когда автобус не стоит на полосе. Но пассажиры автобусов при этом проигрывают — в удобстве посадки, в скорости, в безопасности на остановке. Автомобилистов в городе меньше, чем пассажиров автобусов, но их запрос традиционно громче.
Позиция МосТрансПроекта — редкий случай, когда городская структура публично фиксирует смену приоритета. Реконструкция Панфиловского проспекта покажет, закрепится ли этот подход в Зеленограде.