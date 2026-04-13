Что не так с карманами

Карман кажется логичным решением: автобус уходит в сторону, поток машин едет дальше без помех. Но на практике у такой схемы несколько устойчивых проблем, подмечает Владимир Титов.

Первая — автобус не всегда может вплотную подъехать к бордюру: между дверью и тротуаром остаётся зазор, пассажиры вынуждены перешагивать или прыгать, особенно с коляской или на каблуках.

Вторая — после остановки автобусу нужно вернуться в поток. Это требует времени и манёвра: водитель ждёт просвета, машины нередко не пропускают (хотя обязаны по ПДД). Как итог — задержки маршрута.

Третья — пешеходный переход нельзя поставить сразу за остановкой. Из-за геометрии кармана его переносят на 20-30 метров, и пассажиры идут лишние несколько десятков метров или срезают наискосок через проезжую часть.

Есть и ещё одна проблема, особенно заметная в Зеленограде зимой: карман почти невозможно нормально чистить. Уборочная техника сгребает в него снег с основной полосы. Дворники тоже скидывают снег с тротуара. По нормативам его должны убирать сразу, но в реальности снег лежит часами: автобус не может подъехать к бордюру, пассажиры прыгают через сугробы. Это уже не вопрос удобства, а безопасности.

Взамен МосТрансПроект переходит к двум решениям: остановки прямо в выделенной полосе или в обычной, но расширенной. Карманы при этом сохраняются — на узких улицах с одной полосой в каждую сторону, на скоростных трассах и там, где по выделенке ходят экспресс-автобусы и нужно место для местных маршрутов.